Aumentan los robos en supermercados de la región: los ladrones no solo buscan comida

La sustracción de mercadería en las sucursales de grandes cadenas se repite. Lo sorprendente es la gama de productos que intentan llevarse sin pagar.

No solo comida se llevaba la mujer atrapada en uno de los supermercados de Cipolletti.

El robo de mercadería en supermercados de la región ha registrado un notable aumento en los últimos meses. La Policía ha informado innumerables detenciones de supuestos clientes que ingresan a los locales con el plan de llevarse cosas sin pagar.

Lo sorprendente es que no todo lo que intentan apoderarse es comida, lo que dejaría expuesta la crisis que atraviesa la comunidad. Porque en muchos casos el objetivo es otro tipo de productos que no tienen carácter alimenticio. Por caso, recientemente desde la fuerza se comunicó que se produjeron tres incidentes de este tipo.

Uno de ellos ocurrió el martes por la tarde en la sucursal de La Anónima ubicada en la calle Roca entre Sarmiento e Italia, en pleno centro de Cipolletti y a media cuadra de la Comisaría Cuarta.

Minutos antes de las 19 un gran alboroto alteró la rutina laboral y del resto de los asistentes, cuando empleados de la firma retuvieron a una mujer que descubrieron en su intento por robar mercadería.

Policías que realizaban tareas de prevención en el comercio identificaron a la sospechosa, de 39 años de edad, y constataron que entre los elementos que habría querido sustraer no solo había productos para comer, sino también artículos de limpieza y perfumería, herramientas y juguetes.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Cuarta, donde se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la solicitud de antecedentes.

Carne y pan

Horas antes, en el transcurso de la mañana del mismo martes, había ocurrido un hecho similar en la sucursal de la misma empresa ubicada en la esquina de las calles La Esmeralda y Colombia. Allí también un efectivo policial que cumplía un servicio adicional redujo a un hombre que había intentado retirarse del lugar sin pagar con dos cortes de carne envasados y pan.

Ante el hallazgo convocaron a personal de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco para proceder a la detención del sujeto que, se destacó, es “conocido en el ambiente delictivo”.

Durante el procedimiento se constató además que llevaba dos tarjetas bancarias, cuya procedencia no pudo determinarse en ese momento. La mercadería fue restituida al gerente del supermercado y el hombre fue trasladado a la unidad policial.

La Fiscalía de turno dispuso que permaneciera demorado hasta recibir sus antecedentes penales, para luego ser notificado de la causa y recuperar su libertad.

Se llevaba un whisky de los buenos

Un tercer episodio delictivo del mismo tipo se produjo en súper de General Roca situado en inmediaciones de las calles Juan Domingo Perón y Chulavista. En este caso el personal del comercio había atrapado a un joven que quiso llevarse sin pasar por la línea de cajas una botella de whisky de 700 mililitros, valuada en unos 60 mil pesos.

La policía llegó al lugar alertada desde el mismo negocio y efectivamente, corroboraron que el muchacho de 19 años había ocultado entre sus prendas de vestir una botella con el costoso licor.

El producto fue recuperado y entregado nuevamente al supermercado, mientras que el joven fue trasladado a la Comisaría 3° para completar las actuaciones correspondientes. Desde el comercio se radicó una denuncia penal.

La Fiscalía de turno dispuso iniciar actuaciones por el delito de tentativa de hurto. El joven permaneció aprehendido durante las diligencias y posteriormente también recuperó su libertad.