Una ciudad de Río Negro se prepara para crecer: construirán un nuevo hospital y una escuela

La Provincia destinó tierras para construir un hospital y una escuela ante el crecimiento productivo, las inversiones y el aumento de la demanda de servicios.

Sierra Grande se prepara para una nueva etapa de crecimiento y el Gobierno de Río Negro avanzó con una decisión que apunta a acompañar ese proceso: destinó tierras provinciales para la construcción de un nuevo hospital y un establecimiento educativo .

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto reglamentario de la Ley 5870, que permite poner en marcha la transferencia de un inmueble que pertenecía al IPPV y que ahora tendrá un destino específico para ambas obras.

El terreno será transferido a los Ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos , que tendrán a su cargo los proyectos vinculados a la nueva infraestructura.

El crecimiento que obliga a prepararse

La medida está vinculada al proceso de transformación que atraviesa Sierra Grande y a la nueva etapa productiva de la Región Atlántica.

El aumento de la actividad, la llegada de inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo también generan una mayor demanda sobre servicios esenciales como la salud y la educación.

En ese escenario, la Provincia busca anticiparse al crecimiento y planificar infraestructura que permita responder a las necesidades de una población que podría aumentar en los próximos años.

Hay un plazo de 36 meses

La Ley 5870 establece un plazo de 36 meses para concretar los destinos fijados para el inmueble.

Con la firma del decreto reglamentario, el Gobierno provincial completó el paso administrativo necesario para avanzar en la planificación de las futuras obras.

La decisión apunta a que el desarrollo económico y productivo de Sierra Grande esté acompañado por más infraestructura y servicios públicos.

Una ciudad que mira hacia los próximos años

Desde el Gobierno de Río Negro remarcaron que el objetivo es que el crecimiento de la actividad productiva tenga un impacto directo en la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la región.

La construcción de un nuevo hospital y una escuela busca, justamente, preparar a Sierra Grande para la demanda que traerá su expansión, con servicios acordes a la nueva realidad de la ciudad.