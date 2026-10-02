Un viaje al Alto Valle para mostrar el auto nuevo terminó en el Juzgado de Paz de Bariloche. Él sostuvo que una frase escrita en plena discusión era una renuncia al cobro.

Se separaron, ella le reclamó la nafta del viaje y él usó un WhatsApp como defensa: qué dijo la justicia.

Tiempo atrás una pareja barilochense programó un paseo familiar para visitar parientes del Alto Valle . El fin era mostrar el auto que la mujer acababa de comprar un auto. La relación culminó con discusiones de por medio sobre los gastos de combustible. Tras ver que no se arribaba a un acuerdo, el caso llegó al Juzgado de Paz de la localidad rionegrina.

Ambos coincidieron en que habían hecho el viaje juntos a otra localidad. También reconocieron que, ya distanciados, él le propuso "hacer números". Ahí empezaron las diferencias: ella aseguró que habían acordado que él pagaría los gastos del viaje y reclamó una suma de dinero.

El hombre rechazó el reclamo y presentó capturas de una conversación en la que ella había escrito: " no necesito tu plata ". Pidió que esas palabras se interpretaran como una renuncia a cobrar. La discusión dejó de ser por la cuenta del combustible y pasó a una cuestión jurídica: si una frase escrita en medio de una pelea puede extinguir el derecho a reclamar.

Lo que resolvió la jueza

La sentencia descartó esa lectura. Si bien el Código Civil y Comercial admite la renuncia de derechos y no la sujeta a formas solemnes, el juzgado entendió que el mensaje no demostraba una voluntad inequívoca de abandonar el reclamo.

En este contexto, la frase formaba parte de una discusión y, según reconocieron las partes, la mujer había reclamado el dinero y sostuvo ese pedido en el tiempo. Para la jueza, eso era incompatible con la idea de una renuncia.

Nadie ganó por completo

El expediente no tenía prueba de que el hombre se hubiera comprometido a pagar todos los gastos. Por eso el juzgado resolvió que no correspondía trasladarle el costo total del combustible y dispuso repartir la cuenta en partes iguales.

Además, el hombre había impugnado la liquidación presentada por la mujer y planteó un recurso de revocatoria, que fue rechazado por extemporáneo según las reglas del procedimiento de menor cuantía.

Qué es el proceso de menor cuantía