Turistas se desorientaron y pasaron la noche en la montaña: Operativo de rescate y descenso en marcha
Un visitante italiano y otro estadounidense perdieron el rumbo durante la travesía en Bariloche. En medio de un gras despliegue de las autoridades, comenzaron a bajar.
Un importante operativo de rescate debió activarse en las últimas horas en Bariloche para dar con el paradero de dos turistas extranjeros -uno de nacionalidad italiana y otro estadounidense- que perdieron el rumbo mientras realizaban un trekking de alta montaña. El hecho ocurrió en la travesía que conecta el refugio San Martín (Jakob) con el cerro Catedral, una de las rutas más exigentes del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La alerta ingresó el jueves por la noche a Protección Civil, instancia en la que se articuló el trabajo conjunto de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX) y el personal de Parques Nacionales. Al tomar comunicación con los caminantes, se constató que contaban con la indumentaria y el equipamiento adecuado de pernocte.
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Debido a la hora y las condiciones del terreno, los rescatistas les indicaron resguardarse y permanecer en el lugar hasta las primeras luces del día.
Un descenso seguro tras una noche en la nieve
Los visitantes quedaron varados en la zona del valle del Rucaco, al pie del cerro homónimo, un sector de la montaña caracterizado por la presencia de acumulación de nieve y tramos de alta exigencia técnica.
A primera hora de este viernes, a las 6:45, una patrulla de rescatistas capacitados para terreno nevado partió desde la base del cerro Catedral para encarar la búsqueda. Tras varias horas de marcha, los integrantes de la CAX tomaron contacto directo con los dos turistas.
Afortunadamente, ambos se encontraban en buen estado de salud, ilesos y sin presentar lesiones. Luego de brindarles asistencia, hidratación y alimento para reponer energías, la patrulla inició el acompañamiento para el descenso, completando con éxito las tareas de auxilio en la montaña.
Recomendaciones sobre senderismo
- Informate sobre los sectores a visitar con los Guardaparques del área.
- Leé atentamente los carteles informativos.
- Recordá registrarte antes de iniciar los senderos habilitados e informate sobre sus condiciones. El registro de trekking es obligatorio.
- Considerá los tiempos de recorrido y realizalos siempre con luz natural.
- Informate sobre el nivel de dificultad del itinerario que querés seguir. En zonas montañosas es posible que se requiera entrenamiento previo.
- Antes de partir, asegurate de que las condiciones climáticas sean las adecuadas para realizar el recorrido
- Evitá abandonar los caminos y tomar atajos.
- Hacé pausas para descansar.
- El agua en los ríos y arroyos puede no ser potable. Planificá tu salida llevando agua.
- No comas ningún tipo de fruta ni planta salvaje.
- Tené cuidado con picaduras de insectos y otros animales.
- Transitá y acampá solo en los sitios habilitados.
- Usá repelente, sombrero y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.
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