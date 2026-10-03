Drama en pleno centro: apuñalan a un repartidor tras discusión por la entrega de un paquete

El hecho ocurrió este sábado, justo en el día del 123 aniversario de Cipolletti . La víctima, un trabajador de Mercado Libre , sufrió graves heridas y se encuentra internada. El autor del hecho ya fue identificado.

Un grave hecho de violencia conmocionó a la ciudad de Cipolletti -justo en su jornada festiva- en la tarde de este sábado, cuando un repartidor de Mercado Libre fue apuñalado en la calle Alem al 400 . El ataque ocurrió en medio de una acalorada discusión entre el trabajador y un vecino en el lugar donde debía entregar una encomienda.

Según confirmó el comisario de la Comisaría 32ª Leonardo Barra a LM Cipolletti , el altercado verbal escaló rápidamente hasta que el agresor atacó al repartidor, proveniente de Neuquén , con un arma blanca , causándole heridas de consideración.

"Que quede claro que no hubo ataque a la propiedad ni nada de eso, sino que por esa discusión terminó lesionada la persona que repartía el paquete ", aclaró el jefe policial.

Estado de salud y avance de la investigación

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Cipolletti y de allí a un sanatorio de Neuquén "por cuestiones de ART". Desde la fuerza policial informaron que el trabajador permanece con "pronóstico reservado", aclarando que su situación se encuentra en un punto intermedio: ni tan grave ni fuera de peligro, por lo que continúa bajo constante observación médica.

Desde el Hospital coincideron en el diágnostico y advirtieron a este medio que era inminente una "intervención quirúrqica".

Un fatal accidente ocurrió en la noche del miércoles en Cipolletti. Estefania Petrella

Respecto a la situación procesal, las autoridades confirmaron que hasta el momento no hay detenidos, aunque el presunto agresor ya se encuentra completamente individualizado por la policía y se aguardan novedades sobre su aprehensión en las próximas horas.

La fiscal Jéssica Montenegro trabaja en el caso. "Hay medidas en marcha para determinar las circunstancias en la que sucedió y avanzar en la investigación", informaron desde fiscalía.