Drama en pleno centro: apuñalan a un repartidor tras discusión por la entrega de un paquete
El hecho ocurrió este sábado, justo en el día del 123 aniversario de Cipolletti. La víctima, un trabajador de Mercado Libre, sufrió graves heridas y se encuentra internada. El autor del hecho ya fue identificado.
Un grave hecho de violencia conmocionó a la ciudad de Cipolletti -justo en su jornada festiva- en la tarde de este sábado, cuando un repartidor de Mercado Libre fue apuñalado en la calle Alem al 400. El ataque ocurrió en medio de una acalorada discusión entre el trabajador y un vecino en el lugar donde debía entregar una encomienda.
Según confirmó el comisario de la Comisaría 32ª Leonardo Barra a LM Cipolletti, el altercado verbal escaló rápidamente hasta que el agresor atacó al repartidor, proveniente de Neuquén, con un arma blanca, causándole heridas de consideración.
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"Que quede claro que no hubo ataque a la propiedad ni nada de eso, sino que por esa discusión terminó lesionada la persona que repartía el paquete", aclaró el jefe policial.
Estado de salud y avance de la investigación
Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Cipolletti y de allí a un sanatorio de Neuquén "por cuestiones de ART". Desde la fuerza policial informaron que el trabajador permanece con "pronóstico reservado", aclarando que su situación se encuentra en un punto intermedio: ni tan grave ni fuera de peligro, por lo que continúa bajo constante observación médica.
Desde el Hospital coincideron en el diágnostico y advirtieron a este medio que era inminente una "intervención quirúrqica".
Respecto a la situación procesal, las autoridades confirmaron que hasta el momento no hay detenidos, aunque el presunto agresor ya se encuentra completamente individualizado por la policía y se aguardan novedades sobre su aprehensión en las próximas horas.
La fiscal Jéssica Montenegro trabaja en el caso. "Hay medidas en marcha para determinar las circunstancias en la que sucedió y avanzar en la investigación", informaron desde fiscalía.
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