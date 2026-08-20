Salvaje ataque: Le partieron el cráneo de un piedrazo y está grave

Buscan a un sujeto que se movilizaba con otro en moto y no fue atrapado. El herido estaba en terapia. Presumen que fue un intento de robo.

El hombre herido de un piedrazo en la cabeza se encontraba internado en el hospital de General Roca.

Un hombre resultó gravemente herido al sufrir un fuerte piedrazo en la cabeza que le produjo una fractura de cráneo. Sospechan que el agresor fue un sujeto que se movilizaba en una moto junto a un cómplice, con quien escapó y aún no ha sido atrapado. La víctima se encontraba internada en el área de terapia intensiva del hospital Francisco López Lima de General Roca en estado delicado.

El Ministerio Público Fiscal inició una causa para determinar en qué circunstancias de produjo la agresión. Una de las líneas que se maneja en la investigación considera un posible robo, aunque no se descarta ninguna otra hipótesis.

El ataque se registró el martes en horas del mediodía en un sector rural de Ingeniero Huergo conocido como “Kilómetro Basural”, ubicado cerca del barrio Paraíso, al oeste de la localidad, informó el sitio LCR.

Sorprendidos por dos motociclistas

Según lo reconstruido hasta el momento, el hombre de 43 años de edad caminaba junto a su hermano cuando fueron alcanzados por una moto roja y negra, que podría ser una Honda XR, en la que se movilizaban dos desconocidos.

Uno de ellos bajó y le arrojó un piedrazo que le impactó en la parte superior de la cabeza, provocándole una fractura del cráneo.

El herido alcanzó a manifestar que tras el golpe le habían robado un antiguo teléfono celular marca Nokia, pero que no recordaba el número, precisó el mismo medio.

En principio tuvo que ser trasladado al hospital local, aunque horas más tarde a raíz de la gravedad del cuadro los profesionales médicos decidieron su traslado al establecimiento roquense, donde había quedado internado en terapia intensiva.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron esta mañana de jueves a LMCipolletti que en las últimas horas había registrado una mejoría, aunque de todos modos seguía bajo atención estricta.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno, con la intervención de la fiscal Vanesa Cascallares y el Adjunto Rodrigo Vazzana. Entre las primeras medidas tomadas, se entrevistaron a los testigos que se encontraban en el lugar, entre ellos el hermano del damnificado, que supuestamente estaba con él cuando sufrió el piedrazo.

Las líneas de la investigación

La violenta agresión movilizó un operativo cerrojo para atrapar a los motociclistas en el que participaron efectivos de la Comisaría 16 de Ingeniero Huergo y de la Brigada Rural. Hasta el momento no había surgido novedades al respecto.

Si bien una de las hipótesis que considera la pesquisa es el robo, por la sustracción del celular, no se desecha otras posibles motivaciones. Entre ellas una pelea instigada por conflictos anteriores entre los involucrados.

El sujeto agredido, sostuvo el mismo medio reginense, estuvo vinculado recientemente a un hecho delictivo ocurrido en la localidad, el cual luego derivó en un allanamiento.