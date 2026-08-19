En un descuido perdió algo muy valioso para ella y pide ayuda a todo Cipolletti para encontrarla

Guadalupe, una joven madre que anda a las corridas, necesita una mano de la comunidad. ¿Vos viste algo?

Guadalupe, una joven madre que anda a las corridas, necesita una mano de la comunidad.

Una salida a las apuradas y un momento de distracción bastaron para transformar la rutina de una vecina en una angustiante búsqueda . Guadalupe , una joven madre que vive a ritmo acelerado como tantas otras en la zona, apela a la solidaridad de la comunidad de Cipolletti para recuperar la documentación y el dominio de su camioneta .

El desafortunado hecho ocurrió el martes por la noche en un barrio de nuestra ciudad. Tras lavar su camioneta en su domicilio , Guadalupe dejó apoyada sobre el techo del vehículo una bolsa de nylon con un elemento clave: las chapa patentes que había retirado apenas la semana anterior.

"A la noche salí apurada a buscar a mi hija y no me di cuenta de que la bolsa había quedado arriba. Ya en el camino escuché un ruido en la carrocería, pero recién más tarde, al ponerme a pensar dónde las había dejado, conecté los hechos y me di cuenta de que las había perdido", relató apenada a LM Cipolletti .

El recorrido del extravío y un pedido a la comunidad

El trayecto donde habrían caído las chapas comprende la calle Circunvalación (Perón), en cercanías a Saturnino Franco, y la zona de la rotonda que deriva hacia el Parque Industrial.

Aunque Guadalupe cuenta con el papel de circulación provisorio, la pérdida genera una gran complicación logística y administrativa para ella.

"La camioneta no es nueva, tiene sus años. Para volver a tramitar todo es un lío bárbaro, puedo estar hasta un año esperando un juego nuevo", explicó con preocupación.

Datos clave para ayudarla

Dominio a buscar: BTR 454

Teléfono de contacto: 299-5959160 (Guadalupe)

Se solicita a cualquier transeúnte, automovilista o vecino de la zona que haya visto la bolsa o las chapas de las patentes arrojadas a la vera de la calle que se comunique inmediatamente al número de contacto para poder resolver esta situación.