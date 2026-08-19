En un descuido perdió algo muy valioso para ella y pide ayuda a todo Cipolletti para encontrarla
Guadalupe, una joven madre que anda a las corridas, necesita una mano de la comunidad. ¿Vos viste algo?
Una salida a las apuradas y un momento de distracción bastaron para transformar la rutina de una vecina en una angustiante búsqueda. Guadalupe, una joven madre que vive a ritmo acelerado como tantas otras en la zona, apela a la solidaridad de la comunidad de Cipolletti para recuperar la documentación y el dominio de su camioneta.
El desafortunado hecho ocurrió el martes por la noche en un barrio de nuestra ciudad. Tras lavar su camioneta en su domicilio, Guadalupe dejó apoyada sobre el techo del vehículo una bolsa de nylon con un elemento clave: las chapa patentes que había retirado apenas la semana anterior.
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"A la noche salí apurada a buscar a mi hija y no me di cuenta de que la bolsa había quedado arriba. Ya en el camino escuché un ruido en la carrocería, pero recién más tarde, al ponerme a pensar dónde las había dejado, conecté los hechos y me di cuenta de que las había perdido", relató apenada a LM Cipolletti.
El recorrido del extravío y un pedido a la comunidad
El trayecto donde habrían caído las chapas comprende la calle Circunvalación (Perón), en cercanías a Saturnino Franco, y la zona de la rotonda que deriva hacia el Parque Industrial.
Aunque Guadalupe cuenta con el papel de circulación provisorio, la pérdida genera una gran complicación logística y administrativa para ella.
"La camioneta no es nueva, tiene sus años. Para volver a tramitar todo es un lío bárbaro, puedo estar hasta un año esperando un juego nuevo", explicó con preocupación.
Datos clave para ayudarla
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Dominio a buscar: BTR 454
Teléfono de contacto: 299-5959160 (Guadalupe)
Se solicita a cualquier transeúnte, automovilista o vecino de la zona que haya visto la bolsa o las chapas de las patentes arrojadas a la vera de la calle que se comunique inmediatamente al número de contacto para poder resolver esta situación.
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