Inauguraron el alumbrado público en Nuevo Ferri y avanza la regularización eléctrica

Inauguraron la iluminación LED en Nuevo Ferri y avanza el plan para formalizar el servicio eléctrico de las familias del barrio.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , junto al gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , dejaron oficialmente funcionando el sistema de alumbrado público en el barrio Nuevo Ferri . La presentación se concretó la noche del domingo 4 de octubre , en el marco del Plan de Reordenamiento y Regularización Eléctrica.

Este trabajo articulado entre el municipio local, el gobierno provincial, la secretaría de Energía y la empresa Edersa se encuadra dentro del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE). La obra contempla la renovación integral de la infraestructura eléctrica en 20 manzanas del sector, con el propósito central de garantizar un suministro seguro y confiable.

La obra incorporó tres subestaciones transformadoras, equipadas cada una con un transformador de 315 kVA. Asimismo, se desplegaron aproximadamente 6.000 metros de tendido de baja tensión y otros 600 metros de media tensión, sostenidos por 52 columnas de hormigón y 210 postes para completar la nueva red del sector.

En lo referente al alumbrado público, la intervención sumó la instalación de 180 luminarias LED de 100 watts. Este equipamiento está destinado a mejorar las condiciones de iluminación, visibilidad y seguridad en las calles y espacios comunes del barrio.

El Municipio de Cipolletti inauguró el alumbrado LED en Nuevo Ferri.

Altas de suministro y regularización domiciliaria

Con la infraestructura principal en su tramo final de ejecución, esta semana comenzará el proceso de altas de suministro directamente en Nuevo Ferri. De forma complementaria, se prevé completar la colocación de cerca de 180 pilares equipados con sus correspondientes protecciones eléctricas.

El programa PASE aborda la normalización del servicio eléctrico desde un enfoque integral. Por esta razón, junto con las tareas sobre la red pública, se llevaron a cabo intervenciones intradomiciliarias orientadas a mejorar la seguridad de las instalaciones particulares. Estas acciones incluyeron la entrega de estufas y trabajos de acondicionamiento térmico mediante celulosa proyectada, buscando favorecer un uso eficiente de la energía en cada hogar.

Relevamiento territorial y acompañamiento social

La intervención en el sector comenzó con un relevamiento casa por casa que permitió diagnosticar la situación eléctrica, energética y social de las familias. A lo largo de todas las etapas, los equipos provinciales sostuvieron reuniones informativas y recorridas permanentes en el territorio para brindar asesoramiento.

Con el inicio de las altas de suministro y la finalización de los trabajos prevista para la próxima semana, Nuevo Ferri concluye una etapa central del plan: la transición de conexiones irregulares a un servicio formal, más seguro y dotado de la infraestructura adecuada.