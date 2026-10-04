Con un multitunario desfile, Cipolletti festejó su 123 aniversario

Una multitud de vecinos se concentró en la calle Fernández Oro para presenciar el desfile por los 123 años de Cipolletti.

Una multitud de vecinos acudió al desfile por el 123° Aniversario de Cipolletti, que se realizó en la calle Fernández Oro, donde en los orígenes del poblado se instalaron los primeros comercios y fue el centro de la vida comunitaria.

En el palco principal estuvo el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler , además de concejales, legisladores y funcionarios.

En esta edición, unas 200 instituciones y organizaciones locales confirmaron su participación, lo que representa 80 delegaciones más en comparación con el año 2025 . Entre las entidades que marcharán, al ritmo de la música interpretada por la Banda de la Policía, se encuentran centros de jubilados, grupos de scouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles.

Operativo de seguridad

A raíz del popular acontecimiento, el municipio local diagramó un operativo de seguridad que se extenderá hasta las 19. Se instalaron puestos de Primeros Auxilios e hidratación a cargo de Protección Civil, estará ubicado en el Paseo del Ferrocarril sobre calle Fernández Oro y España.

Además inspectores de tránsito efectúan tareas de desvío e irán liberando la circulación de forma progresiva una vez culminada la actividad.

Los cortes previstos afectarán las esquinas de las calles 25 de Mayo y Fernández Oro, 25 de Mayo y San Martín, Belgrano y Roca, España y Roca, Sarmiento y Roca, Sáenz Peña y Roca, Libertad y San Martín, Córdoba y Rodolfo Walsh, Puerto Belgrano y San Martín, Uruguay y Vélez Sarsfield, y Toschi y Gral. Paz.

Los festejos continuarán en la plaza San Martín, donde se montaron puestos de comidas y artesanos. La agenda oficial comenzó formalmente el sábado 3 de octubre con el acto protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en calle Mariano Moreno y Mengelle. Durante la ceremonia se otorgaron homenajes a vecinos destacados y se colocará una ofrenda floral en el Monumento al Ing. Julio César Cipolletti.

Colectivos gratuitos durante toda la jornada

Con el objetivo de favorecer la participación de la comunidad y facilitar la movilidad urbana hacia el sector de los festejos, la Municipalidad de Cipolletti anunció que el Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) será totalmente gratuito durante este domingo. La gratuidad del pasaje abarcará la totalidad del servicio operativo a lo largo de toda la jornada.