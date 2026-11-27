La intervención entre Cipolletti y Fernández Oro demandará más de $2.882 millones. La Provincia completó las adjudicaciones del Plan de Emergencia Vial.

La provincia adjudicó la obra de reparación de la ruta 22 sobre Puente 83.

El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso para recuperar uno de los sectores más deteriorados de la Ruta Nacional 22 , entre Cipolletti y Fernández Oro. Vialidad Rionegrina adjudicó la obra de emergencia en Puente 83 .

La intervención demandará una inversión superior a los $2.882 millones y permitirá renovar las colectoras ubicadas a ambos lados de la calzada principal, donde el deterioro del pavimento representa una dificultad para los automovilistas.

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Ribeiro SRL , que presentó la oferta económica más baja entre las dos propuestas admitidas durante el proceso licitatorio, cuya apertura de sobres se concretó el pasado 19 de noviembre.

El próximo paso administrativo será la firma del contrato para avanzar con el inicio de las tareas. Una vez realizado el primer replanteo, la empresa contará con un plazo de ejecución de 90 días corridos.

La adjudicación forma parte del Plan de Emergencia Vial impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, mediante el cual la Provincia decidió intervenir en sectores críticos de las rutas nacionales 22 y 151 ante la falta de mantenimiento.

Puente 83: cuáles serán los trabajos y cómo afectarán al tránsito

La obra contempla la intervención de 400 metros de colectoras a cada lado de la Ruta 22, en un sector estratégico para la conectividad entre Cipolletti y Fernández Oro, además de la circulación hacia otras localidades del Alto Valle.

Entre las principales tareas previstas se encuentra el retiro del pavimento deteriorado, la reparación de baches y la colocación de una nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación en ambos caminos.

En aquellos puntos donde los daños sean más profundos, la empresa deberá avanzar con la reconstrucción de la base de la calzada. Esta intervención permitirá recuperar las condiciones estructurales del camino y no solamente su superficie.

Uno de los aspectos centrales durante la ejecución será la organización del tránsito vehicular. Desde Vialidad Rionegrina anticiparon que los trabajos se desarrollarán de manera progresiva, para reducir las complicaciones que puedan generarse durante la obra.

En ese sentido, se intervendrá sobre una colectora por vez y se implementará la señalización correspondiente para indicar los recorridos habilitados en cada etapa. La fecha concreta de inicio de los trabajos todavía no fue informada.

Estefania Petrella

Fondos de Vaca Muerta para reparar las rutas nacionales

Las cuatro intervenciones contempladas en esta primera etapa del Plan de Emergencia Vial serán financiadas mediante recursos propios del Gobierno de Río Negro y el Aporte al Desarrollo Territorial de Oldelval, vinculado al proyecto Duplicar Norte.

El convenio, ratificado mediante la Ley Provincial 5895, estableció un aporte de 4,64 millones de dólares, equivalente al 2% de la inversión prevista en territorio rionegrino para ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta.

La administración provincial resolvió destinar la totalidad de esos fondos a las obras de emergencia sobre las rutas nacionales, priorizando aquellos sectores que presentan mayores problemas de infraestructura y requieren intervenciones para mejorar la seguridad vial.

Las otras tres obras sobre las rutas 22 y 151

El pasado 24 de noviembre, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó en General Roca la firma de los contratos correspondientes a las otras tres intervenciones previstas dentro del programa provincial de recuperación de las rutas nacionales.

Dos de ellas se ejecutarán sobre la Ruta Nacional 22, entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, y desde esa última localidad hasta Chichinales, respectivamente. Ambas forman parte del paquete de reparaciones prioritarias.

La tercera intervención se realizará sobre la Ruta Nacional 151, desde el yacimiento Medanito hasta el límite con La Pampa. Con la adjudicación de Puente 83, la Provincia completó los cuatro procesos de adjudicación previstos para esta primera etapa.