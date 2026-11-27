La formación ferroviaria funcionará del 30 de noviembre al 11 de diciembre en la estación local. Atenderá por orden de llegada y sin turno previo.

El Tren Sanitario “9 de Julio” arribará a la ciudad y permanecerá instalado desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre . La atención al público se desarrollará en el horario de 8 a 15 en la Estación de Tren , ubicada en la intersección de las calles Fernández Oro y Miguel Muñoz .

La formación cuenta con un total de 11 vagones completamente equipados para ofrecer asistencia médica gratuita, estudios de diagnóstico, vacunación y gestiones administrativas. El operativo es impulsado por el ministerio de Capital Humano de la Nación , en conjunto con el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti .

Según se informó, todas las prestaciones se realizarán por orden de llegada y por demanda espontánea , por lo que los vecinos no deberán gestionar un turno previo para acercarse al predio ferroviario.

Especialidades médicas y entrega de anteojos

El dispositivo desplegará un abordaje integral de salud primaria que incluye consultorios de clínica médica, pediatría, nutrición, ginecología y obstetricia, odontología y vacunatorio. Además, funcionará un espacio dedicado a salud mental y psicología bajo la modalidad de primera escucha.

En el área de oftalmología, la atención estará destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, adultos mayores y personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este vagón se realizarán controles visuales y se confeccionarán 120 lentes por día, con entrega de anteojos en los casos que corresponda.

Por su parte, el servicio de fonoaudiología llevará adelante estudios de audiometría. Para esta prestación se otorgarán 45 turnos diarios y no será necesario presentar un pedido médico.

Diagnóstico por imágenes: requisitos y cupos

La formación ferroviaria también dispondrá de equipamiento para realizar estudios de diagnóstico por imágenes, aunque en estos casos se exigirá documentación respaldatoria. Para mamografías se asignarán 22 turnos por día y es requisito obligatorio presentar orden médica. En tanto que para prácticas de radiología también se debe presentar orden médica pero no habrá límite diario de atención para ese tipo de estudios.

Trámites de Anses y Renaper a bordo

Más allá de las prestaciones sanitarias, el operativo permitirá resolver gestiones administrativas esenciales sin salir de la ciudad. Personal del Renaper estará a cargo de la gestión y actualización de DNI y pasaportes.

En paralelo, agentes de Anses brindarán asesoramiento y realizarán trámites vinculados a prestaciones previsionales y asignaciones familiares.

Antes de su desembarco en Cipolletti, el recorrido del Tren Sanitario por la región incluyó escalas en Chichinales, General Roca y Allen, además de localidades del Valle Medio como Darwin. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios básicos para los vecinos mediante la articulación entre Nación, la Provincia y los municipios.