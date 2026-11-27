El Municipio avanza con la pavimentación de 1250 metros lineales entre Azcuénaga y Bolívar hasta Circunvalación Arturo Illia.

La Municipalidad de Cipolletti inició los trabajos de asfalto en la ciclovía ubicada sobre la calle Moyano . La intervención abarca una extensión aproximada de 1250 metros lineales , desde la intersección de Azcuénaga y Bolívar hasta la Circunvalación Arturo Illia .

Esta acción busca fortalecer la conectividad vial en la ciudad, con el objetivo de garantizar un tránsito más ordenado y seguro para todos los vecinos.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que la obra forma parte del Plan de Ciclovía que ejecuta la comuna. Según señaló el jefe comunal, la iniciativa apunta a mejorar la circulación no solo para los vehículos, sino también para las bicicletas, sumando circuitos tanto para actividades recreativas como para el traslado seguro de los trabajadores.

Detalles técnicos y próximas etapas de la obra

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que el corredor ya cuenta con iluminación LED instalada y un espacio destinado a una senda peatonal.

Una vez que finalicen las tareas de pavimentación actuales, el cronograma continuará con la siguiente etapa: