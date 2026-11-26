Los vehículos se prendieron fuego en un descampado al norte de Roca. Hicieron pericias para determinar cómo se iniciaron las llamas. Aún nadie los reclamó.

Los cuatro vehículos quedaron totalmente destruídos por el incendio. Nadie los reclamó, por lo que el misterio se agiganta.

Se ha convertido en un verdadero misterio el incendio registrado durante la madrugada de este jueves, en el que resultaron completamente destruidas cuatro combis, similares a las que se utilizan para transportar al personal de la industria petrolera y que, por lo que se pudo observar en las imágenes tomadas de los restos calcinados, eran de un modelo reciente.

En siniestro se registró en la zona norte de General Roca , en un sector descampado, cercano al final de la calle Damas Patricias, donde se observan unas pocas casas dispersas, y se extiende una línea de alta tensión de electricidad.

Alrededor de las 3 de la madrugada vecinos de la zona se comunicaron con el 911 RN Emergencias para alertar que habían escuchado fuertes explosiones, y que al verificar lo que sucedía, observaron los cuatro rodados, que se encontraban muy cerca uno del otro, totalmente envueltos en llamas.

Operativo de policía y bomberos

Personal de la Subcomisaría 69 y del Cuartel de Bomberos Voluntarios local concurrió al lugar, pero ya nada pudieron hacer. Los rodados habían sido totalmente destruidos por el fuego, que incluso afectaron cables del tendido energético. Pero además no había ninguna persona que los estuviera cuidando.

El comisario Inspector José Eliseo González, jefe de la Unidad Regional II, destacó en declaraciones realizadas al canal Somos El Valle que el incidente, que está en plena etapa de investigación, “llama poderosamente la atención”.

Uno de los puntos más sorprendentes del caso es que no se habían presentado los propietarios de los rodados, por lo que no habían determinado a quien pertenecían, cómo y cuándo llegaron hasta ese sitio.

Sostuvo que no hay testigos que puedan brindar más información al respecto y que entre los pocos datos que pudieron recabar se encuentran los números de chasis, los que podrán aportar datos respecto a sus titulares y procedencia, agregó el jefe policial.

Qué dicen las primeras pericias

Gonzáles indicó que una vez sofocadas las llamas los especialistas del Gabinete de Criminalísticas y de Bomberos iniciaron los peritajes de rigor para determinar cómo se iniciaron.

Si bien los resultados no habían sido informados, los técnicos adelantaron que no habían encontrado “ningún indicio de algún iniciador, como nafta u otro combustible que haga presumir que fue intencional”, manifestó el oficial.

“Dada las circunstancias, el lugar y el horario, hace sospechar que fue un incendio provocado”, añadió, aunque aclaró que “tampoco se descarta que fuera un caso fortuito”.