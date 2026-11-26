El dueño lo había dejado estacionado en la vía pública, y cuando lo fue a buscar no estaba. Gracias a un aviso recibido por la Policía logró recuperarlo.

La Policía de Cipolletti recuperó su auto Toyota Corolla que había sido robado de la vía pública. El incidente delictivo ocurrió el martes minutos después de las 18. Su propietario, un hombre de 40 años, realizó la denuncia penal, en la que indicó que había dejado el auto estacionado en inmediaciones de la esquina de las calles Las Esmeralda y Teniente Ibáñez, y que cuando lo fue a buscar ya no estaba.

Cerca de las 22, efectivos policiales recibieron un aviso sobre la posible ubicación del rodado sobre la calle Blas Parera, entre Mengelle y Ceferino Namuncurá, en inmediaciones del Parque Rosauer.

Personal de la Comisaría Carta acudió al sitio señalado y confirmó que se trataba del rodado denunciado, informaron fuentes de la fuerza. En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría 24 y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

El lugar fue resguardado hasta la llegada del Gabinete de Criminalística, cuyos peritos realizaron las tareas correspondientes para preservar posibles evidencias con el fin de encontrar pistas que los guíe hasta los autores del hecho. Finalmente, durante la madrugada, el vehículo fue restituido a su dueño.

Secuestraron un auto reclamado desde Bahía Blanca

En el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre la Ruta 22, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti retuvo un automóvil a la altura del kilómetro 1216,5 en sentido Neuquén-Cipolletti.

El rodado era conducido por una joven de 22 años, quien al ser requerida por la documentación presentó una cédula de identificación vehicular, correspondiente a un automóvil radicado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, los efectivos realizaron una consulta a través del sistema informático y constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro por requerimiento del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial, precisamente de Bahía Blanca.

Tras constatar la situación, alrededor de las 23:05, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso labrar el acta de secuestro preventivo del automóvil en presencia de testigos.