El imponente local de España y Roca bajó sus persianas. La Cámara de Industria y Comercio cipoleña reveló detalles del alquiler a LM Cipolletti. Cuántos trabajadores quedan en la calle.

Las persianas en uno de los locales más grandes de la ciudad ya están bajas hace varias semanas. La tradicional cadena de electrodomésticos Megatone cerró su sucursal en Cipolletti , una decisión que deja en estado de incertidumbre laboral a ocho trabajadores del establecimiento.

Ante el anuncio, la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) ya presentó un pedido formal de audiencia de mediación ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro con el objetivo de resguardar los puestos laborales o, en última instancia, garantizar el cumplimiento de los derechos indemnizatorios de todo el personal.

"No tenemos noticias de nada a la fecha, como ellos -por la firma- son de Buenos Aires... Solo sabemos que cerraron . Por eso fuimos a la Secretaría de Trabajo y estamos tratando de que gestionen una audiencia. Aducen que tenían un préstamo de dinero y mucha deuda de parte de los clientes, entre otras razones de la decisión", explicó desde Capital Federal, Juan Morrison , Secretario General de la Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti (CECC), a LM Cipolletti .

Lo que llama la atención es que "ninguno de los trabajadores se acercó a nosotros ni tampoco llevó su reclamo a la Secretaría de Trabajo".

Un alquiler millonario, morosidad y caída del consumo

En efecto, el desplome en el volumen de ventas, el crecimiento de la morosidad en los créditos personales y el costo de los alquileres fueron las causas que adujo la empresa para este triste final. La referente de la Cámara de Industria y Comercio cipoleña, Gabriela Urrutia, puso en números la magnitud del problema estructural que enfrentan los locales de grandes superficies en el microcentro: "17 millones de pesos", explicó respecto al valor mensual del alquiler que debía afrontar la firma para mantener abierto el salón.

"Alquileres y servicios, es lo que está matando al comercio", reveló en declaraciones a este portal. Con las persianas a punto de bajar de manera definitiva, la preocupación se centra ahora en el destino de los ocho empleados afectados. Desde el gremio mercantil buscan abrir una mesa de negociación urgente frente a las autoridades laborales provinciales antes de que se formalicen los despidos.

En situaciones similares atravesadas por la misma cadena en otras plazas del país -incluida la vecina ciudad de Neuquén-, las instancias de mediación suelen explorar alternativas como la reconversión operativa -mantener una dotación mínima para operar exclusivamente como punto de retiro de compras realizadas por comercio electrónico-, la reubicación del personal -enviar a parte de los trabajadores en otras dependencias o esquemas logísticos de la firma- y acuerdos indemnizatorios -asegurar el pago íntegro de las liquidaciones correspondientes por ley, evitando quitas o planes de pago en cuotas que perjudiquen el bolsillo de los trabajadores-

El cierre de Megatone se suma a una serie de cierres registrados durante el último año en el Alto Valle, encendiendo las alarmas tanto en el sector empresario como en los sindicatos sobre la sustentabilidad de los comercios tradicionales frente a la actual coyuntura económica.

El antecedente de Pardo

La sorpresiva despedida de un coloso del rubro, se suma a la de otro grande como Pardo, que bajó las persianas en mayo de este año a solo 2 años y 9 meses de su desembarco en la ciudad.

José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme de Argentina y referente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, explicó que “están cerrando muchísimos negocios en Cipolletti por tres razones fundamentales”. Y luego las detalló:

La caída de las ventas

El costo de los alquileres

Los gastos de funcionamiento, ligados a impuestos, sueldos e insumos.