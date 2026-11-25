Había saltado el alambrado perimetral y escondió bolsas con cocaína y marihuana en un pozo. Pero lo atrapó un guardiacárcel. Confesó e hizo un acuerdo de pena.

La Justicia Federal condenó a dos años y tres meses de prisión a un hombre que entró el predio de la cárcel Federal de Roca y enterró paquetes con cocaína y marihuana.

La Justicia Federal de General Roca condenó a un hombre de 32 años de edad a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento obligatorio tras reconocer que ingresó a la Cárcel Federal U5 de esa ciudad y enterró envoltorios con drogas, presuntamente para un destinatario que no se pudo determinar.

El insólito hecho se produjo el 30 de mayo de 2023, alrededor de las 21:40, en un sector del predio carcelario, que se encuentra rodeado por un alambre perimetral de baja altura. Puntualmente fue en inmediaciones de la esquina de las calles Evita y Mendoza, frente al cementerio municipal.

Un efectivo del cuerpo penitenciario advirtió la maniobra, y tras efectuar disparos disuasorios con su arma, logró atrapar al intruso. Con posterioridad personal de la Policía Federal se constituyó en el lugar y encontraron tierra removida y una cuchara metálica. Al realizar un registro más exhaustivo, encontraron soterrado 368 gramos de marihuana y 18,2 gramos de cocaína, distribuidos en distintos paquetes.

Según se determinó en la investigación, el hombre, identificado como Sergio Baldomero Sánchez, de ocupación pintor y colocador de Durlock, había trepado el alambrado de entretejido y se introdujo al menos 35 metros hacia el centro de la unidad, donde efectuó la maniobra.

Sánchez fue imputado por el delito de “entrega de estupefacientes a título gratuito, agravado por el lugar de la comisión y en grado de tentativa”. La causa avanzó hacia un juicio abreviado propuesto por la fiscal María Claudia Frezzini y el defensor Oficial Pablo Repetto, e imponerle una pena de dos años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, una multa de 12 Unidades Fijas, el pago de las costas y la declaración de reincidencia.

Sucede que el imputado contaba con antecedentes por un delito similar, ya que en septiembre de 2019 había sido condenado a tres años y ocho meses de prisión en una causa por “comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”, pena que fue unificada con otra anterior y le totalizaron cuatro años de encierro, la que se encontraba agotada al momento de los nuevos hechos.

Confesión y pedido de prisión domiciliaria

El ofrecimiento de juicio abreviado requería de la confesión del acusado y la aceptación del castigo acordado, y así lo hizo. También expresó su arrepentimiento. Además, su defensor pidió que le concedieran el arresto domiciliario, al exponer que cuida a su abuela, quien lo crio desde que era un niño, cuando falleció su madre.

El requerimiento contó con un informe ambiental que confirmó la asistencia que le brinda a la abuela, quien tiene 76 años de edad y padece dolores corporales, sobrepeso y fue operada de cataratas. Por ese motivo no puede encargarse de las tareas domésticas, labor que desempeña Sánchez, además de percibir su haber previsional como apoderado y se ocupa de las compras, la limpieza y la comida. El informe concluyó que “el imputado es la principal figura de cuidado y sostén cotidiano de la señora”.

Pautas a cumplir en la domiciliaria

El beneficio de la prisión domiciliaria está acompañado por una serie de pautas de conducta que deberá cumplir el condenado. Por empezar, deberá permanecer en la dirección informada y solo podrá salir con autorización judicial o por emergencia. También tendrá que informar previamente y justificar todo traslado, incluido el de su abuela a un centro de salud, someterse al control de la dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y nuevos delitos.

El juez Marcos Aguerrido, titular del juzgado Unipersonal del Tribunal Oral de Roca, le advirtió que en caso de incumplimientos le recovarán la medida y terminará tras las rejas. En tanto, también planteó la posibilidad de salir para trabajar, solicitud que la deberá tramitar al área de Ejecución.