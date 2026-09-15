Tétrico: vecino observó movimientos sospechosos en un cementerio y no eran espectros

La policía aclaró lo sucedido gracias al aporte del testigo. Dos personas -entre ellas un menor- quedaron involucradas en una causa judicial.

Un hombre y un menor que se movilizaban en una moto fueron atrapados en el cementerio de General Roca, donde habían ingresado a robar.

La Policía sorprendió a dos personas mientras robaban elementos mortuorios de una tumba en el cementerio municipal de General Roca . Un hombre de 38 años quedó detenido por disposición de la Fiscalía, mientras que un adolescente de 16 años quedó a disposición del SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).

El hecho ocurrió en las últimas horas, luego de que un vecino alertara a las autoridades, acerca de la presencia de dos desconocidos que habían ingresado al predio en una moto y estaban sustrayendo artefactos de los sepulcros.

Una comisión policial se dirigió al lugar y, efectivamente, observaron a dos hombres que coincidían con las características aportadas, quienes se encontraban en un sector ubicado al fondo del ingreso principal, informaron fuentes de la fuerza.

Una cruz, una placa y una barreta

Los uniformados constataron que ambos estaban barreteando tumbas. Al advertir la presencia del personal, intentaron escapar, pero fueron reducidos. Junto a ellos encontraron una cruz, una placa de bronce y la barreta utilizada para violentar la tumba.

Los efectivos identificaron a los involucrados y dieron intervención a la fiscal de turno. El hombre de 38 años quedó detenido por el delito de robo, mientras que el adolescente de 16 años permaneció demorado a la espera del personal del SENAF y de las medidas correspondientes para su edad.

Además, intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias necesarias en el lugar del hecho. En paralelo, la moto en la que se movilizaban fue secuestrada y trasladada a la unidad policial.

Los elementos recuperados fueron posteriormente entregados al encargado del cementerio, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existen otros elementos o personas vinculadas al intento de robo.

“Río Negro Seguridad Inteligente articula recursos humanos, cámaras, geolocalización, análisis de información y sistemas de respuesta para fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de intervención ante situaciones que requieren presencia policial”, resaltaron desde la institución policial rionegrina. Todo hace presumir que los sospechosos robaban los objetos metálicos para venderlos en el mercado negro.