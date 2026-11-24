El helicóptero del magnate británico tocó tierra en el helipuerto de la costanera de Bariloche, un espacio delimitado para vehículos de emergencia. Debía dirigirse a la Dirección Nacional de Migraciones.

Un inesperado movimiento en la zona céntrica de esta ciudad generó sorpresa y curiosidad entre residentes y turistas en la mañana de este martes, cuando un helicóptero privado descendió en el helipuerto de la costanera, en las inmediaciones del Memorial Malvinas y el cartel con las letras corpóreas de Bariloche . A bordo de la aeronave viajaba el empresario británico Joe Lewis , propietario de Hidden Lake S.A , quien lleva alrededor de un mes instalado en su estancia de Lago Escondido .

Tras tocar tierra a media mañana, Lewis -vestido de traje y con sus habituales gafas oscuras- descendió acompañado por el administrador de su propiedad en la región, el barilochense Nicolás Van Ditmar , y por asistentes. Ambos caminaron por la explanada que conecta la playa con la avenida 12 de Octubre y avanzaron hacia el sector del Centro Cívico hasta ingresar a las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones , sobre la calle Libertad, para cumplir con trámites particulares.

Por lo general, los traslados del multimillonario en la zona se realizan de manera directa en helicóptero entre el aeropuerto internacional de Bariloche y Lago Escondido -ubicado a unos 90 kilómetros al sur de la ciudad rionegrina-, sin escalas ni recorridos urbanos. Por ese motivo, su presencia a pie por pleno centro y el despliegue logístico de la jornada llamaron la atención de quienes circulaban por el lugar y de los medios locales.

Video Gentileza.

Si bien la figura de Lewis en la Patagonia suele despertar posturas contrapuestas, con expresiones tanto de rechazo como de acompañamiento, sus apariciones en el centro barilochense son esporádicas, lo que acentuó el impacto de la escena.

El uso del helipuerto de la costanera

El lugar elegido para el aterrizaje corresponde a la bandeja inferior del estacionamiento municipal junto al lago Nahuel Huapi, un espacio delimitado como helipuerto para aeronaves de emergencia y de combate de incendios forestales.

Frente a las consultas por la maniobra, voceros vinculados al entorno del empresario señalaron que se gestionaron las autorizaciones correspondientes ante los organismos de control para poder operar en las cercanías del puerto y la costanera.

ATE repudió la visita de Joe Lewis a Bariloche: "No es bienvenido ni acá ni en ningún lugar de la Argentina"

El sindicato denunció que el magnate británico aterrizó con su helicóptero privado en una zona delimitada para emergencias y vehículos de incendios forestales y expresaron: "No podemos permitir que venga a pasearse por Bariloche como si fuera un rey, ni que aterrice en un helipuerto delimitado para vehículos de emergencia y destinados a incendios forestales".