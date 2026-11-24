El servicio ferroviario se anticipa a la alta demanda de las vacaciones. Conocé las tarifas, los descuentos disponibles y las opciones para trasladar vehículos.

El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para enero y febrero de 2027.

El Tren Patagónico habilitó este martes la venta de pasajes para enero y febrero de 2027, dos de los meses de mayor demanda del servicio ferroviario turístico que conecta Viedma con San Carlos de Bariloche .

La medida busca anticiparse a las reservas de quienes planean disfrutar de las vacaciones de verano en Río Negro , mediante una propuesta que permite recorrer gran parte del territorio provincial y descubrir los paisajes de la estepa patagónica .

El servicio ferroviario ofrece diferentes alternativas para los pasajeros, con comodidades que permiten disfrutar del recorrido. Entre ellas se destacan el coche comedor, el coche cine, los camarotes y la posibilidad de transportar vehículos particulares.

Con la apertura de las ventas, los interesados podrán organizar con anticipación sus vacaciones y elegir entre las diferentes categorías disponibles, que cuentan con tarifas diferenciadas para residentes rionegrinos y turistas provenientes de otras provincias.

Cuánto cuesta viajar en el Tren Patagónico durante el verano

De acuerdo con el cuadro tarifario publicado para enero y febrero de 2027, quienes deseen realizar el recorrido entre la capital provincial y la ciudad cordillerana podrán optar por las clases Pullman y Camarote.

En el caso de la clase Pullman, el valor del pasaje para residentes es de $115.390, mientras que los no residentes deberán abonar $138.820. Esta categoría dispone de asientos confortables, climatización y atención personalizada a bordo.

Por otra parte, quienes busquen mayor privacidad y comodidad durante el recorrido podrán elegir la clase Camarote, cuyo valor por cama será de $160.490 para residentes y de $193.390 para aquellos pasajeros que no residan en Río Negro.

Los camarotes cuentan con dos camas tipo marineras, una mesa convertible, espacio para guardar equipaje, mobiliario destinado a la ropa y conexión WiFi, características que permiten descansar durante el extenso recorrido por la provincia.

Además, el Tren Patagónico mantiene los beneficios para determinados grupos de pasajeros. Los jubilados tendrán un descuento del 20%, mientras que los menores de 12 años accederán a una reducción del 30% sobre las tarifas correspondientes.

Cuánto cuesta transportar un auto en el Tren Patagónico

Una de las alternativas que ofrece el servicio ferroviario es la posibilidad de viajar con un vehículo particular, una opción para quienes desean recorrer los diferentes destinos turísticos de Río Negro una vez finalizado el trayecto.

Para los vehículos de hasta 1,55 metros de altura, la tarifa estimada será de $193.930, mientras que aquellos que tengan una altura igual o superior a 1,56 metros deberán abonar un valor inicial de $268.290.

Desde la empresa ferroviaria aclararon que los precios publicados son estimativos, debido a que deberá incorporarse el costo del seguro correspondiente, cuyo importe se determina de acuerdo con la valuación fiscal de cada vehículo particular.

La reserva del espacio para el traslado del automóvil y la cotización definitiva deberán realizarse directamente en las boleterías de las estaciones, donde los interesados podrán conocer el monto final y gestionar la contratación del servicio.

Días y horarios de salida del Tren Patagónico

Durante la temporada de verano, el servicio mantendrá sus frecuencias semanales. Las salidas desde Viedma hacia Bariloche se realizarán los viernes a las 17, mientras que el recorrido inverso comenzará los domingos en el mismo horario.

El trayecto permite atravesar diferentes localidades de la Región Sur de Río Negro, conectando la costa atlántica con la cordillera de los Andes mediante una experiencia turística que combina paisajes, gastronomía y la tradición del transporte ferroviario.

Ante la elevada demanda que suele registrarse durante las vacaciones, la habilitación anticipada de la venta de pasajes del Tren Patagónico permitirá a los turistas planificar sus viajes y elegir las comodidades que mejor se adapten a sus necesidades.