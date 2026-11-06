¡Atención viajeros! Vuelve el Tren Patagónico con salidas especiales para las fiestas.

Tras los trabajos realizados para recuperar la infraestructura afectada por el temporal, el servicio Viedma–Bariloche volvió a circular con normalidad el pasado viernes 30 de octubre y ya confirmó el cronograma en marco de las fiestas de fin de año.

Tras la reapertura del tramo Viedma–Bariloche luego de las reparaciones por el último temporal, el Tren Patagónico dio este viernes 6 de noviembre un paso clave de cara a la temporada de verano: habilitará la venta de pasajes para los servicios especiales de Navidad y Año Nuevo.

La medida busca responder a la alta demanda turística y de residentes que planean viajar entre la costa y la cordillera durante las fiestas de fin de año.

Con la recuperación de las operaciones, también volvió a funcionar el programa Vagón Educativo , que forma parte de las propuestas que acompañan el recorrido ferroviario y acercan experiencias educativas a estudiantes de distintos puntos de la provincia.

Expectativas de cara a la temporada de verano

Con noviembre en marcha y la proximidad de la temporada estival, Tren Patagónico registra una importante demanda de pasajes. La mayoría de los tickets disponibles para noviembre ya fue comercializada, una tendencia que genera expectativas positivas de cara a los meses de diciembre, enero y febrero.

"La reanudación de servicio nos permite avanzar con la venta de la temporada, tan esperada por los pasajeros de toda la provincia y por quienes quieren conocer nuestros trenes en todo el país", sostuvo el Gerente Comercial, Dario Dukart.

En este escenario, la empresa se prepara para acompañar el movimiento turístico y los traslados de residentes y visitantes durante las fiestas de fin de año y el verano, ofreciendo distintas alternativas de viaje: servicios Pullman, camarotes y transporte de vehículos en la bandeja automovilera.

Además de la posibilidad de trasladarse entre distintos puntos de Río Negro, el viaje ofrece una experiencia turística integral, con servicios y espacios a bordo como el coche comedor y el coche cine, que forman parte de la propuesta de Tren Patagónico.

Servicios especiales para Navidad y Año Nuevo

Como parte de la programación de fin de año, este viernes 6 de noviembre se habilitó la venta de pasajes para dos servicios especiales que conectarán Viedma y San Carlos de Bariloche.

"Para estas fiestas incorporamos dos servicios especiales para que más pasajeros puedan viajar y compartir Navidad y Año Nuevo con sus familias. Esperamos una muy buena respuesta del público", explicó Dukart.

El cronograma previsto es el siguiente:

Primer servicio especial

Martes 22 de diciembre: salida desde Viedma hacia Bariloche.

Domingo 27 de diciembre: regreso desde Bariloche hacia Viedma.

Segundo servicio especial

Martes 29 de diciembre: salida desde Viedma hacia Bariloche.

Domingo 3 de enero de 2027: regreso desde Bariloche hacia Viedma.

Los pasajes podrán adquirirse a través de las estaciones o acceder a mas información en el sitio web oficial de la empresa: www.trenpatagonicosa.com.ar.

De esta manera, Tren Patagónico continúa trabajando para fortalecer sus servicios, recuperar plenamente su actividad y acompañar la demanda de transporte y turismo durante una nueva temporada de verano en Río Negro.