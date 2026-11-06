La tradicional corrida tendrá su 41° edición en marzo de 2027. Los cupos se habilitan desde este viernes 6 de noviembre.

Se lanzan los primeros 200 cupos para la 41° Corrida de Cipolletti: cómo anotarse.

A partir de este viernes 6 de noviembre, el Municipio lanza los primeros 200 cupos para participar de los 10 Kilómetros de la 41° edición de La Corrida Ciudad de Cipolletti que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2027.

El valor para los primeros 200 cupos de inscripción será de $50.000, manteniendo el mismo valor de la Corrida 2026, y brindando fundamentalmente un beneficio a los corredores que se suman año tras año.

Leandro Domini , director general de Deportes, adelantó que durante el mes de diciembre habrán más novedades con respecto a nuevos cupos de inscripción a precio promocional.

"De alguna manera se busca beneficiar a quienes siempre se anotan a la carrera, hay muchos corredores que ya nos están consultando la fecha, que mejor que lanzar los primeros cupos".

También agregó que se está trabajando en la homologación del nuevo Circuito de La Corrida que este año tendrá algunos cambios. "Estamos trabajando para que la gente esté más cómoda y que la carrera se vea bien, tanto en la largada como en la llegada", aseguró Domini.

Qué datos se solicitan

Los interesados pueden ingresar a través del siguiente link. Allí se deberá completar un formulario con: nombre completo, DNI, dirección, contacto, correo ( vigente) y datos específicos de los corredores.

Inscripción de equipos

Si estás interesado/a en inscribir a tu equipo, podés realizar la consulta a través de este mail [email protected] con el asunto TEAMS, y se dará una respuesta.

La edición 2026 agotó cupos en 24 horas

Esta última intención dejó claro el nivel de interés por la carrera de calle más importante de la Patagonia. Esto también se reflejó en la categoría competitiva: los 1.000 cupos disponibles se completaron en apenas cuatro horas, confirmando la pasión que despierta la Corrida entre corredores de todas las edades.

La Corrida es cipoleña

En la 40° edición se registró un hito con 20.000 inscriptos en un día. Con este panorama, Cipolletti vivió una edición histórica. La Corrida Ciudad de Cipolletti no solo celebró sus 40 años, sino que marcó un nuevo récord de participación, consolidándose como un símbolo deportivo y cultural de la región.

Reviví la edición 2026 de La Corrida de la ciudad de Cipolletti en fotos

Cuenta regresiva para la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti. Estefania Petrella

Una multitud asistió a La Corrida de Cipolletti.