El Poder legislativo local sesionó con el fin de dar tratamiento a proyectos vinculados al desarrollo comercial, la infraestructura barrial y declaraciones de interés para la ciudad.

El Concejo Deliberante dio luz verde para la construcción de la "aldea comercial": cómo continúa el proyecto.

Este jueves el Concejo Deliberante llevó adelante una nueva sesión ordinaria. La agenda legislativa incluye iniciativas relacionadas con el desarrollo comercial de la ciudad , la prevención en salud, infraestructura barrial y el reconocimiento de distintas actividades de interés comunitario.

En este marco, se dió aprobación por mayoría al proyecto de ordenanza que declara de interés público la iniciativa privada para la construcción de un supermercado Carrefour y una " Aldea Comercial ", dando un paso fundamental hacia la transformación de un sector estratégico de la ciudad. En este marco se contemplan: inversiones, generación de empleo así como nuevos espacios comerciales y recreativos para la ciudad.

Con este paso en el ámbito legislativo, lo que corresponde es avanzar a través de un " Concurso de Proyectos Integrales ", a través de una convocatoria pública y abierta a distintos oferentes. Este mecanismo permitirá evaluar propuestas bajo criterios de transparencia, competencia y beneficio para la ciudad, sin que la aprobación implique una adjudicación definitiva.

Los detalles de la iniciativa

La iniciativa contempla una inversión estimada de 37,7 millones de dólares sobre un predio municipal de más de 43 mil metros cuadrados. El desarrollo incluye espacios comerciales, gastronómicos, deportivos y recreativos, además de aproximadamente 6.700 metros cuadrados de espacio verde público.

La propuesta, bautizada como "una nueva centralidad urbana" llegó al recinto con despacho favorable por mayoría de la Comisión de Gobierno y busca transformar casi cuatro manzanas hoy sin uso en un polo de servicios, comercio y esparcimiento para toda la ciudad.

El emprendimiento proyecta generar entre 270 y 390 puestos de trabajo durante su construcción, a los que se sumaría el empleo permanente vinculado a su funcionamiento.

Uno de los aspectos centrales es que el terreno continuará siendo propiedad del Municipio, preservando el patrimonio público mientras se promueve la inversión privada y la incorporación de nuevos servicios para los vecinos.

Reconocimientos de interés municipal

Durante la sesión también se aprobaron declaraciones de interés vinculadas con la salud, la formación profesional y el compromiso social.

Entre los asuntos ingresados también se encuentran las iniciativas para denominar “José Schicchi” a una calle rural y “Dr. René Favaloro” a un barrio de la ciudad.

Por otra parte, está previsto el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de declaración de interés vinculados con las "Jornadas interdisciplinarias de actualización en curación avanzada de heridas", las 10° Jornadas Regionales Patagónicas de Cardiología y el libro "Yo esperaré hasta que vuelvas", de Irene Montesino, que aborda la prevención y sensibilización frente a situaciones de abuso y vulnerabilidad en las infancias.

La transmisión de la sesión completa con los protagonistas de los distintos proyectos de interés municipal se puede ver a través de su cuenta oficial en Youtube:

Salud, prevención y espacios públicos

La agenda también contempló el ingreso del proyecto de la concejal por "Cambia Cipolletti", Ana Maria Napoli para crear un "Régimen Municipal de Prevención, Seguridad y Protección de la Salud en Eventos Deportivos", destinado a establecer condiciones mínimas de seguridad, prevención de riesgos, asistencia sanitaria y organización en eventos deportivos junto con una iniciativa de adhesión a la Ley Provincial Nº 5901, conocida como "Ley Federico".