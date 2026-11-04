Cipolletti vs Juventud Antoniana: una historia de tristezas, alegrías y cruces recordados

Volverán a verse las caras el domingo en Salta, por la ida de los cuartos de final del Federal A.

Cipolletti y Juventud Antoniana son clubes históricos y convocantes del norte y del sur del país, el destino insiste en cruzarlos pese a 2 mil kilómetros de ruta que los separan. El cruce que comenzará el próximo domingo, por los cuartos de final del Federal A , tiene muchos antecedentes.

El historial entre ellos tiene 17 partidos en más de medio siglo de historia, aunque la final del Torneo Argentino A 1995/96 se robe los flashes.

En invierno de 1996, empataron sin goles en el estadio Fray Honorato Pistoia de Salta . Cipo preparó la fiesta en La Visera una semana después, pero nada salió como esperaba. El albinegro perdió de local por primera vez en el año, y al terminar el partido los hinchas locales invadieron el campo de juego y ocasionaron una batalla campal.

En épocas sin internet para ver el gol reiteradas veces, creció el rumor de una clara posición adelantada de Esteban Espeche en la conquista de Juventud Antoniana. Eso, más un jugoso premio a los jugadores albinegros por ganar en la cancha y una invitación al club al Nacional como si hubiese ganado la final, hizo crecer por décadas el rumor de un partido arreglado. Todo quedó en quejas y dichos sin pruebas contundentes. Hace unos años, Cipolletti TV subió el partido completo a YouTube y despejó dudas, rumores y especulaciones.

La barbarie del final del partido alejó a muchos simpatizantes de las tribunas albinegras. Por años, esa final pareció quebrar la historia en la que Cipolletti llevaba caravanas de miles de hinchas a cientos de kilómetros. Pero justo 30 años después, Cipo llegó a otra final por el ascenso al Nacional, y llevó más de 5 mil albinegros a la provincia de Córdoba. La pasión se mostró más viva que nunca, superó historias heroicas de caravanas a Tandil en 1977, Junín en 1979 y Bahía Blanca en 1985. Hace diez días, Cipo llevó más hinchas a mayor distancia.

En 2017, Cipolletti y Juventud se cruzaron en playoff por el segundo ascenso al Nacional, como ahora, pero en esa oportunidad fue en octavos de final. El santo recibió al Capataz en el nuevo estadio Padre Martearena y empataron 1 a 1. Germán Weiner abrió la cuenta para Cipo y empató Gustavo Balvorín de penal para el "santo".

Una semana después, empataron sin goles en La Visera. Cipolletti se impuso 3 a 1 por penales y festejó la clasificación a cancha llena. En aquel torneo, el equipo que dirigía Henry Homann pasó en cuartos a Gimnasia y Tiro definiendo en Salta, y cayó en semifinales contra Gimnasia y Esgrima en Mendoza. Todas esas llaves se definieron por penales, en series que erigieron al arquero Matías Alasia como héroe de los hinchas de Cipo.

Pero la historia entre albinegros y santos es rica antes de las etapas definitorias. Se cruzaron en lo más alto del fútbol argentino cuando disputaron el Nacional de 1973. Cipolletti goleó 5 a 0 en La Visera con goles de Carlos Raschia, Marcelo Urtiaga y un triplete de Jorge Ballejos. Se volvieron a encontrar recién en 1995 por el Torneo del Interior, y Cipo se despachó con otro 5 a 0, esta vez con tres goles de Pablo Parra, más anotaciones de Sergio Angelozzi y Martín Lígori en contra.

Números totales

Cipolletti y Juventud Antoniana se cruzaron en primera, segunda y tercera categoría del fútbol argentino. El historial demuestra la paridad apasionante de sus duelos.

Disputaron 17 partidos en total, con 5 triunfos albinegros, 6 de los "santos", y 6 empates. En dos oportunidades los salteños se impusieron a Cipo en La Visera, la mencionada final de 1996, y también por la mínima en el Nacional B en el año 2000. Cipolletti ganó en Salta por el actual Federal A hace un mes y medio, 2 a 0 con goles de Andrés Almirón y Nicolás Peralta.