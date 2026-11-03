El Municipio trabaja en la parquización, con riego por goteo y colocación de césped. La intervención busca conectar distintos sectores de la ciudad.

Cipolletti transforma el Paseo de Alem: avanzan las obras y así será el nuevo espacio para disfrutar al aire libre. Foto: Gentileza.

El Paseo Urbano de la Alem comienza a tomar forma en Cipolletti. El Municipio avanza con los trabajos de parquización y acondicionamiento de este espacio, que busca convertirse en un nuevo recorrido recreativo para peatones y ciclistas.

A través de la Secretaría de Obras Públicas informaron que ya se realizó el movimiento de suelo en el tramo comprendido entre las calles Uruguay y Perón. Además, las cuadrillas trabajan en la incorporación de vegetación entre Uruguay y Kennedy .

Las tareas están a cargo de la empresa licitada Nehuen Hue e incluyen la instalación de un sistema de riego por goteo y la colocación de panes de césped.

Estas intervenciones forman parte del acondicionamiento paisajístico del paseo, con el objetivo de incorporar espacios verdes y mejorar las condiciones para quienes utilizan diariamente este sector de la ciudad.

Cómo será el nuevo Paseo Urbano de Alem

El proyecto busca generar un recorrido recreativo que conecte distintos espacios significativos de Cipolletti.

La propuesta contempla puntos de descanso, arte y vegetación, con sectores pensados tanto para quienes circulan en bicicleta como para los peatones.

De esta manera, el Paseo Urbano de Alem apunta a sumar un espacio público de encuentro y esparcimiento, integrando naturaleza y circulación en un sector de la ciudad.

Habrá bacheo y arreglos en varias calles de Cipolletti

El Municipio de Cipolletti desplegará este martes 3 de noviembre un operativo de mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos incluyen bacheo, reparación de pavimento de hormigón y preparación de bases para cordones cuneta.

Las intervenciones estarán distribuidas en diferentes barrios y arterias de circulación, por lo que los conductores deberán prestar atención a la presencia de cuadrillas y posibles restricciones en los sectores intervenidos.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas, las tareas de reparación de pavimento de hormigón y bacheo con material flexible se realizarán en los siguientes puntos:

Lavalle, entre Fray Mocho y Sarmiento.

Intersección de Los Pinos y Maipú.

Además, habrá trabajos de bacheo con material flexible en: