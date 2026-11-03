Está ubicado sobre una de las ciclovías de la ciudad y ofrece equipos deportivos y asesoramiento gratuito. El Municipio adelantó dónde instalará uno nuevo.

El Núcleo de Ejercicio Físico es furor en Cipolletti: lo usan 250 personas por día y sumarán otro. Fotos: Gentileza.

Un espacio público de Cipolletti se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por los vecinos para hacer actividad física. Se trata del Núcleo de Ejercicio Físico (NEF) , instalado sobre la ciclovía de Puerto Belgrano y Vélez Sarsfield , que actualmente recibe alrededor de 250 personas por día.

La propuesta combina equipamiento deportivo, entrenamiento al aire libre y acompañamiento profesional. Ante la respuesta de los vecinos, el Municipio adelantó que próximamente instalará un segundo núcleo en otro sector de la ciudad.

El primer Núcleo de Ejercicio Físico cuenta con un contenedor equipado con distintos elementos para realizar rutinas y entrenamientos. Entre ellos hay barras olímpicas, discos, pesas rusas y pelotas medicinales.

Además, junto al NEF se incorporaron nuevos equipos destinados a trabajar la movilidad, el fortalecimiento muscular y el entrenamiento físico.

El sector cuenta con espaldar doble, step móvil, estación de estiramiento, hamaca-banco abdominal doble, bamboleo de cintura, caminador doble, circuito de calistenia, fortalecedor de piernas, relajador de cintura y dorsalera doble.

Días y horarios para entrenar en el NEF de Cipolletti

El espacio funciona de lunes a viernes, en dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 14 a 21.

Durante esos períodos, los vecinos cuentan con la asistencia de un profesor de Educación Física, que brinda orientación y acompañamiento para realizar los ejercicios de manera segura y adaptada a las necesidades de cada participante.

La propuesta busca facilitar el acceso a la actividad física sin necesidad de concurrir a un gimnasio privado y aprovechar los espacios públicos de la ciudad.

Dónde instalarán el próximo Núcleo de Ejercicio Físico

Desde la Dirección General de Deportes adelantaron que el próximo NEF se instalará en Parque Norte.

De esta manera, el Municipio busca ampliar la propuesta y acercar alternativas gratuitas de entrenamiento a otros sectores de Cipolletti.

La iniciativa forma parte de las acciones destinadas a promover hábitos saludables y generar espacios accesibles para que más vecinos puedan incorporar la actividad física a su rutina cotidiana.