El acuerdo que beneficiará a 200 familias de Cipolletti: llega el gas natural a la zona de El Espejo

La firma del convenio con Camuzzi fue anunciada por el intendente Rodrigo Buteler. "La idea es llegar con todos los servicios a cada uno de los barrios ", dijo el jefe comunal.

El Intendente Rodrigo Buteler anunció la firma de un convenio con la empresa Camuzzi para llevar a cabo la red de gas natural para la zona de El Espejo , una obra que beneficiará a 200 familias del sector .

"Seguimos avanzando con el plan de infraestructura que impulsa el desarrollo de la ciudad. Hoy firmamos una obra muy importante porque permitirá llevar gas natural a toda la zona de El Espejo en el Distrito”, destacó Buteler .

Además señaló: “La idea es llegar con todos los servicios a todos los barrios, así como venimos trabajando junto al gobierno de la provincia y Edersa en la regularización y ampliación del servicio eléctrico, también lo hacemos en conjunto con Camuzzi y la provincia para extender la red de gas natural y llegar a todos los rincones de Cipolletti”.

Desde Camuzzi informaron que la obra se encuentra en proceso licitatorio y que iniciará durante el 1er trimestre del 2027. El proyecto contempla la extensión de aproximadamente 4.000 metros de red de gas natural y una inversión estimada en 660 millones de pesos.

Desde la Muni explicaron que "la llegada del gas natural permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias del sector, acompañar el desarrollo urbano de la zona y garantizar el acceso a un servicio esencial para cientos de vecinos".

La obra que anunció el Municipio en Alem

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que se realizó el movimiento de suelo del tramo comprendido por calles Uruguay y Perón, y se trabaja en la parquización del Paseo, entre calles Uruguay y Kennedy.

Los trabajos son llevados a cabo por la empresa licitada Nehuen Hue, y abarcan el riego por goteo y la colocación de panes de césped.

El objetivo del Paseo Urbano sobre Alem, se indicó, es crear un recorrido recreacional a partir del cual se conectan espacios significativos de la ciudad, con puntos de descanso, arte y vegetación tanto para ciclistas, como para peatones.