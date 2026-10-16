Suspenden la licitación para la obra de gas en el barrio El Espejo I: qué pasó

La Municipalidad de Cipolletti oficializó la suspensión provisoria de la licitación para la construcción de la red de gas en el barrio El Espejo I.

La licitación contempla la conexión del gas en el barrio El Espejo I de Cipolletti.

A través de la Resolución 1248/2026 , publicada en el Boletín Oficial N° 691 , el Municipio de Cipolletti formalizó la suspensión temporal de un procedimiento licitatorio clave para la infraestructura barrial. La medida frena el avance del trámite correspondiente a la obra "red de gas natural barrio El Espejo I" .

La decisión congela provisoriamente la Licitación Pública 21/26 , que había sido aprobada mediante la Resolución Municipal 1112/2026 . Con este acto administrativo se deja momentáneamente sin efecto la apertura de ofertas económicas, la cual estaba prevista en primera instancia para el 5 de octubre de 2026 y posteriormente fue reprogramada para el 9 de octubre.

La interrupción del procedimiento obedece a gestiones de alcance institucional que el Municipio se encuentra realizando ante la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur SA . El resultado de estos contactos sobre la ejecución de la obra podría incidir de manera directa en la modalidad de contratación y en la propia necesidad de dar continuidad al trámite tal como fue diseñado.

La licitación por la obra de gas se suspendió temporalmente por gestiones del Municipio ante Camuzzi. Estefania Petrella

Por este motivo, las autoridades dispusieron una suspensión provisoria por un término de 40 días corridos. Una vez completado dicho plazo, la administración municipal evaluará el escenario existente para definir si convoca a una nueva fecha de apertura de sobres o si determina el desistimiento y cierre definitivo del expediente.

Qué pasará con las empresas y los pliegos comprados

Hasta el momento de la paralización del trámite, tres empresas constructoras habían adquirido los pliegos correspondientes: Instalquen CR, CR Constructora y Sintra SRL. Frente a la postergación, el Municipio fijó pautas normativas para resguardar la situación de las firmas interesadas.

Durante los 40 días de suspensión, los contratistas podrán solicitar el reintegro de las sumas pagadas por la compra del pliego. Quienes decidan no formular dicha solicitud mantendrán sus fondos afectados al trámite hasta que se resuelva su continuidad. En caso de reanudarse la licitación, los pliegos ya adquiridos conservarán su validez sin costo adicional, mientras que si el proceso se cancela definitivamente, se reintegrará el dinero a los adquirentes que no lo hayan pedido previamente.

La norma legal fue promovida por la secretaría de Obras Públicas y contó con el visto bueno de la dirección Legal y Técnica. El texto fue refrendado por el secretario de Obras Públicas, Arq. Gustavo Zovich, y por la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping.