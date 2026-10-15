Cortes de luz en Cipolletti este viernes: qué zonas y comercios serán afectados

Edersa realizará obras en la red eléctrica este viernes 16 de octubre. Los cortes programados afectarán sectores de Cipolletti y otra ciudad del Alto Valle en distintos horarios.

Cortes de luz en Cipolletti este viernes afectará zonas clave y comercios: todos los detalles.

La distribuidora EdERSA realizará este viernes 16 de octubre trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica que obligarán a interrumpir el servicio en distintos sectores de Cipolletti y General Roca .

Las tareas incluyen el tendido de nuevos conductores de media tensión y otras intervenciones para mejorar la infraestructura eléctrica. Los cortes se llevarán adelante en tres franjas horarias y alcanzarán tanto a vecinos como a comercios.

En Cipolletti, la interrupción del suministro está prevista de 9 a 12 y afectará la calle Mariano Moreno , entre la Ruta Nacional 151 y Rivadavia.

Estefania Petrella

Dentro del sector se encuentran la Cooperativa La Delicia, el complejo Ex Toddy, La Casa del Elástico, Senderos, Patagonia Cerámicos, el edificio Moreno Center, la estación de servicio AXION, El Tonel, Sur Pack, Flipper Gym y el complejo Flor del Prado.

Los cortes de luz en General Roca: zonas y horarios

En General Roca, los trabajos se dividirán en dos etapas, con interrupciones en diferentes cuadrantes de la ciudad.

De 10 a 12, el corte afectará los siguientes sectores:

Cuadrante comprendido entre Chile, Neuquén, Bolivia y avenida Roca.

Cuadrante delimitado por Neuquén, Chula Vista, Misiones y Paraguay.

Calle Paraguay, entre Italia y avenida Roca.

De 12 a 14, la interrupción alcanzará otras zonas:

Cuadrante entre Chile, Neuquén, Brasil y Santiago del Estero.

Cuadrante entre Brasil, Misiones, Bolivia y Don Bosco.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Desde EdERSA solicitaron a los vecinos y comerciantes de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante los horarios previstos para los trabajos.

Las interrupciones son programadas y están vinculadas con las obras de mantenimiento y mejora de la red eléctrica en ambas localidades del Alto Valle.