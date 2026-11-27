Edersa anunció cortes del suministro eléctrico en Cipolletti y General Roca para este fin de semana.

La distribuidora de energía eléctrica Edersa anunció un importante plan de obras y mantenimiento que se desarrollará este sábado 28 de noviembre en Cipolletti y General Roca , donde numerosos vecinos sufrirán interrupciones en el suministro eléctrico.

Los trabajos obligarán a realizar cortes programados de luz durante la mañana, con diferentes franjas horarias para cada localidad. Las interrupciones alcanzarán a sectores residenciales, loteos y zonas productivas de ambas ciudades del Alto Valle.

Según informaron desde la distribuidora, las tareas previstas incluirán trabajos de poda preventiva y vinculación de nuevos loteos a la red de media tensión , intervenciones que requieren suspender temporalmente el abastecimiento eléctrico en determinados sectores.

Ante este escenario, solicitaron a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las medidas necesarias para reducir los inconvenientes que puedan generar las interrupciones durante las primeras horas de este fin de semana.

Estefania Petrella

Cortes de luz en Cipolletti: horarios y sectores afectados

En el caso de Cipolletti, la interrupción del servicio eléctrico se extenderá durante cuatro horas. De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, los trabajos comenzarán a las 8 y finalizarán alrededor del mediodía.

Entre los sectores afectados por el corte de energía eléctrica se encuentran los loteos La Falda, Chacra del Este, Los Robles I y II, Don Jacobo y Jardín del Sol, según detalló la distribuidora.

La medida también alcanzará a los vecinos de Los Patricios I y II, Jardín del Valle, Plaza Pueblo, Ciruzzi y El Ciprés, quienes deberán contemplar la falta de suministro durante buena parte de la mañana.

La vinculación de nuevos loteos a la infraestructura eléctrica forma parte de las intervenciones necesarias para acompañar el crecimiento residencial y la incorporación de nuevos usuarios al sistema de distribución de energía en la ciudad.

General Roca también tendrá cortes programados de energía

Por otra parte, los trabajos anunciados por Edersa tendrán impacto en distintos sectores de General Roca, donde la suspensión del suministro eléctrico está prevista entre las 8:30 y las 11:30 de este sábado 28 de noviembre.

En esta localidad, las interrupciones afectarán tanto a sectores productivos como residenciales. Entre las zonas incluidas en el cronograma se encuentran las chacras 251, 252, 253 y 254, ubicadas dentro del área alcanzada por las intervenciones.

Además, la distribuidora confirmó que los cortes programados de energía eléctrica comprenderán a los barrios Progreso y Don Bosco, como así también al sector del Roca Rugby, donde el servicio permanecerá interrumpido durante tres horas.

Las tareas de poda preventiva permiten reducir los riesgos asociados al contacto de ramas con el tendido eléctrico, una situación que puede provocar inconvenientes en el suministro, especialmente durante jornadas con fuertes ráfagas de viento.