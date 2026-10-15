El Municipio inaugurará un núcleo de ejercicio físico con pesas y elementos deportivos. Habrá profesores para asesorar a los vecinos en distintos horarios.

Cipolletti tendrá un nuevo espacio gratuito para entrenar al aire libre: dónde estará y cómo usarlo.

Cipolletti sumará una nueva propuesta para quienes buscan hacer actividad física sin pagar un gimnasio. Este viernes 16 de octubre , a las 17, el Municipio pondrá en funcionamiento el primer Núcleo de Ejercicio Físico (NEF) de la ciudad, un espacio equipado para entrenar al aire libre y con acceso gratuito .

La instalación estará ubicada en la ciclovía, en la intersección de las calles Puerto Belgrano y Vélez Sarsfield, y contará con distintos elementos deportivos para realizar ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico.

El núcleo funcionará dentro de un contenedor equipado con barras olímpicas, discos, pesas rusas y pelotas medicinales, entre otros materiales destinados a la práctica deportiva .

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La iniciativa busca ampliar las opciones para ejercitarse en la ciudad, promover hábitos saludables y reducir el sedentarismo con una alternativa accesible para los vecinos.

Días y horarios para hacer actividad física

El espacio estará disponible de lunes a viernes, en dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 14 a 20.

Durante esos períodos habrá un profesor de Educación Física para brindar orientación y acompañamiento, además de asesoramiento para que los participantes puedan realizar los ejercicios de manera segura y adaptada a sus necesidades.

Un plan para mejorar los espacios deportivos

La puesta en marcha del Núcleo de Ejercicio Físico forma parte de un plan integral del Municipio para desarrollar nuevos espacios deportivos y mejorar la infraestructura existente.

Los vecinos que quieran conocer más detalles sobre la propuesta pueden consultar el sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti.

Cipolletti se prepara para una nueva Caminata Rosa

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Caminata Rosa, una propuesta que cada año reúne a vecinos, instituciones y profesionales de la salud con un objetivo común: promover la prevención y concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad contará con una amplia programación de propuestas recreativas, culturales, deportivas y de promoción de la salud. Además, habrá remeras gratuitas, charlas informativas, espectáculos y una feria de emprendedores locales.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), en el marco de las actividades previstas durante octubre, reconocido como el Mes Rosa.

Invitan a los cipoleños a sumarse a la Caminata Rosa en el mes de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

La jornada tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, con una agenda que combinará propuestas de prevención, actividades físicas y espacios de encuentro para las familias que decidan acercarse al tradicional parque cipoleño.

Según informaron desde la organización, la Caminata Rosa comenzará a las 18:30 desde el Parque Rosauer. Los participantes recorrerán la calle Alem hasta Miguel Muñoz y posteriormente regresarán al mismo espacio verde, donde continuarán las actividades.

El recorrido permitirá que personas de diferentes edades puedan sumarse a la iniciativa, que no tiene un carácter competitivo. La propuesta busca fomentar la participación comunitaria y transmitir un mensaje sobre la importancia de realizarse controles médicos periódicos.

Antes de la largada, los asistentes podrán participar desde las 15:30 de distintas actividades recreativas y deportivas. Entre las propuestas confirmadas se encuentran una clase de yoga y una clase de baile, destinadas a acompañar la preparación previa a la caminata.