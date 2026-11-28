Vecinos de Puente 83 Norte y Sur y Anai Mapu fueron beneficiados por el programa impulsado por la provincia de Río Negro. La iniciativa ya superó los 150 documentos rubricados durante 2026.

Un total de 28 familias de Cipolletti dieron un paso fundamental para garantizar la titularidad de sus viviendas mediante la firma de escrituras , en el marco de una política de regularización dominial impulsada por el Gobierno de Río Negro.

La actividad permitió que vecinos de diferentes sectores de la ciudad avanzaran en la formalización de sus propiedades, luego de haber construido sus hogares sobre terrenos pertenecientes al Estado.

La iniciativa forma parte del programa provincial Mi Escritura, un Derecho , promovido por el gobernador Alberto Weretilneck , que busca garantizar la seguridad jurídica de las familias rionegrinas y facilitar el acceso formal a la propiedad.

Con las nuevas firmas concretadas en Cipolletti, el Gobierno provincial superó las 150 escrituras durante 2026, en el marco de un trabajo articulado con los municipios para resolver situaciones vinculadas con la titularidad de los inmuebles.

Los barrios de Cipolletti beneficiados con las nuevas escrituras

En esta oportunidad, la jornada de escrituración alcanzó a vecinos de diferentes sectores de Cipolletti, entre los que se encuentran los barrios Puente 83 Sur, Puente 83 Norte y Anai Mapu, donde residen las familias beneficiadas.

La firma de estos documentos representa un avance significativo para quienes destinaron años de trabajo y recursos económicos a la construcción de sus viviendas, pero todavía necesitaban formalizar la situación legal de los terrenos.

Al respecto, el ministro Agustín Ríos destacó la importancia de continuar desarrollando herramientas que permitan acompañar a los vecinos en este proceso y reconoció el esfuerzo realizado por las familias para construir sus propios hogares.

“Detrás de cada escritura hay años de esfuerzo de familias que construyeron sus casas y formaron sus hogares. Poder firmar este documento significa darles la tranquilidad de saber que ese lugar les pertenece”, expresó el funcionario.

En ese sentido, completó que las familias ahora “cuentan con el respaldo legal para proyectar su futuro”, al destacar el impacto que tiene la regularización dominial sobre la seguridad jurídica y la estabilidad de los hogares.

Cómo funciona el programa Mi Escritura, un Derecho

El programa es impulsado por la Escribanía General de Gobierno y el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Río Negro, mediante una articulación permanente con los municipios para avanzar en el ordenamiento registral de las propiedades.

La política pública está orientada a regularizar la situación de aquellos inmuebles construidos sobre tierras cuya titularidad original corresponde al Estado municipal o provincial, facilitando el proceso de escrituración para las familias que habitan esos espacios.

Contar con una escritura de propiedad permite acreditar legalmente la titularidad de un inmueble y brinda mayores herramientas para realizar diferentes trámites, proteger el patrimonio familiar y planificar la transmisión de los bienes a futuras generaciones.

Además del beneficio individual para cada vecino, la iniciativa contribuye al ordenamiento territorial de las ciudades, al permitir que las administraciones municipales y provinciales avancen en la formalización de propiedades que presentan situaciones registrales pendientes.

28 FAMILIAS, CADA VEZ MÁS CERCA DE TENER SU CASA A SU NOMBREHoy estuvimos en el hermoso Centro Comunitario del B Don Bosco y compartimos una alegría enorme con 28 familias que firmaron el boleto de compraventa de sus casas.Dentro de poco, junto al gobernador @WeretilneckOK , vamos a entregarles sus títulos de propiedad. Y eso, para cada familia, significa algo muy concreto: tener los papeles en regla, poder hacer sus trámites y quedarse tranquila de que el día de mañana podrá dejarles su casa a sus hijos.Tener el título es un derecho. Por eso trabajamos todos los días con la Provincia para que cada vez más vecinos puedan acceder a él y hacerlo en menos tiempo.¡Felicitaciones a las 28 familias del Distrito Vecinal Noreste, del MAPU de Puente 83, de Puente Madera y de todos los barrios que nos acompañaron hoy! — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) November 25, 2026

Río Negro superó las 150 escrituras durante 2026

Con las 28 nuevas firmas realizadas en Cipolletti, la gestión de Weretilneck alcanzó un nuevo registro dentro del programa provincial, que ya permitió concretar más de 150 escrituras en diferentes localidades de Río Negro durante este año.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa busca promover condiciones de mayor equidad en el acceso a la propiedad, acompañando a quienes invirtieron años de esfuerzo en construir sus viviendas y consolidar sus hogares.

En Cipolletti, la nueva jornada de escrituración significó un avance concreto para los vecinos beneficiados, quienes dieron un paso decisivo hacia la seguridad jurídica de sus viviendas y la protección del patrimonio construido durante años.