La institución distinguió a sus aliados estratégicos, destacó el impacto educativo y social de dos décadas de trabajo en Neuquén y Río Negro y presentó sus desafíos de cara al futuro.

Fundación Potenciar celebró sus 20 años de trayectoria con una gala aniversario que puso en valor el trabajo desarrollado durante dos décadas en el Alto Valle y la Patagonia , con la educación como principal herramienta de transformación social.

La celebración tuvo como uno de sus momentos centrales el reconocimiento a ocho empresas que acompañan a la institución desde hace más de cinco años, mediante iniciativas de inversión social, capacitación profesional, educación y fortalecimiento comunitario .

Las compañías distinguidas durante la gala fueron Ensign, Green Oil Service, PAE, Oldelval, Pecom, Shell, TGS y Trace Group , consideradas aliadas estratégicas en el desarrollo de programas que buscan generar oportunidades para las comunidades de la región.

“Cada organización tiene su propia historia, cultura e identidad, pero todas comparten una misma convicción: que invertir en las personas es una manera concreta de generar oportunidades y contribuir al desarrollo de las comunidades”, destacaron desde la Fundación.

El reconocimiento también permitió poner en valor el concepto de RED+POTENCIAR, una iniciativa que busca articular los esfuerzos de instituciones públicas y privadas para potenciar el desarrollo de las personas durante las diferentes etapas de su vida.

Fundación Potenciar: 20 años de crecimiento junto a la región

La historia de la institución comenzó en 2006, cuando Francisco Rimmele, fundador y presidente de Clusterciar, identificó las dificultades que atravesaban las empresas regionales para encontrar trabajadores calificados que respondieran a las demandas del sector productivo.

Aquella necesidad dio origen a una propuesta de formación técnica diseñada en función de los requerimientos de la industria. Con el paso de los años, la iniciativa se transformó en un ecosistema educativo con diferentes niveles de enseñanza.

Actualmente, la Fundación integra el Instituto Potenciar Albinegro (IPA), el Instituto Técnico Potenciar (ITP), el Instituto Potenciar Italiano (IPI), Potenciar Educación Superior (PES) y el Programa Potenciar Valores (PPV), con propuestas que abarcan distintas etapas formativas.

“Me sumé a un proyecto con una vocación muy clara y mi trabajo, junto a todo nuestro equipo, fue convertir esa vocación en una organización capaz de sostenerse, crecer y responder a una región que no deja de transformarse”, afirmó Andrea Segovia, directora ejecutiva de Fundación Potenciar.

El crecimiento institucional acompañó la transformación económica y productiva de Neuquén y Río Negro, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y las inversiones vinculadas a la infraestructura energética.

Más de 800 estudiantes y una empleabilidad superior al 87%

En el marco de su vigésimo aniversario, la Fundación presentó cifras que reflejan su alcance territorial. Actualmente, tiene presencia en más de 30 localidades de ambas provincias y trabaja junto a más de 60 empresas y organismos.

Su ecosistema educativo cuenta con más de 800 estudiantes matriculados, un equipo de 160 colaboradores y docentes, además de un promedio anual superior a las 1.000 personas capacitadas en oficios y una empleabilidad del terciario superior al 87%.

De cara a 2027, la institución proyecta alcanzar una matrícula de 900 estudiantes, mientras que para los próximos cuatro años espera superar los 1.500 alumnos, mediante el crecimiento de sus diferentes propuestas educativas y de formación profesional.

Una apuesta por la innovación y el futuro de Vaca Muerta

Entre los desafíos anunciados se encuentra una alianza con la plataforma educativa Innovaton para realizar, en abril de 2027, la primera Innovaton Oil & Gas, una iniciativa que vinculará a los jóvenes con la industria energética.

La propuesta convocará a estudiantes de secundarios técnicos, universitarios y jóvenes profesionales para desarrollar soluciones a problemáticas reales de las compañías, mediante herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, la robótica y la economía del conocimiento.

Así, la gala por los 20 años de Fundación Potenciar no solo representó una celebración por el camino recorrido, sino también una oportunidad para reconocer a sus aliados estratégicos y proyectar una nueva etapa de crecimiento.