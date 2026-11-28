El último mes del año llega con un nuevo cronograma de castraciones gratuitas y atención veterinaria por los barrios, incluido Balsa Las Perlas. Los detalles.

La Municipalidad de Cipolletti confirmó el nuevo cronograma de castraciones gratuitas de perros y gatos para diciembre . Las intervenciones se realizarán en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos al servicio.

A través del área de Zoonosis , el gobierno municipal continuará con las jornadas destinadas a promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y controlar la reproducción de animales domésticos mediante intervenciones quirúrgicas gratuitas.

La iniciativa contempla la utilización de centros de promoción comunitaria, instituciones deportivas y salones barriales, donde los profesionales brindarán atención a los animales que sean trasladados por sus propietarios y cumplan con los requisitos establecidos.

Además, durante diciembre continuará funcionando el servicio de atención primaria veterinaria gratuita, que incluye vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos contra diferentes enfermedades que afectan a perros y gatos, entre otras prestaciones destinadas al cuidado animal.

Cronograma de castraciones gratuitas durante diciembre

Según informó el Municipio, las jornadas de castración se distribuirán de lunes a viernes en diferentes puntos de la ciudad. También habrá atención durante toda la semana en el salón comunitario de Balsa Las Perlas.

Los lunes, los profesionales estarán presentes en el CPC Anai Mapu, ubicado en Pastor Bowdler y Chimpay; en el CPC Pichi Nahuel, situado en Pasaje de los Inmigrantes y América, y en Las Perlas.

Durante los martes, las intervenciones quirúrgicas se llevarán adelante en las instalaciones del Club San Martín, ubicado en la intersección de las calles Chile y José Hernández, además del mencionado espacio comunitario de Las Perlas.

Los miércoles serán las jornadas con mayor cantidad de puntos de atención. El servicio estará disponible en el Club San Martín, el CPC Anai Mapu, el salón comunitario de Las Perlas y el Estadio Municipal, en Naciones Unidas 1700.

En tanto, los jueves volverán a realizarse castraciones en el Club San Martín y Las Perlas, mientras que los viernes la actividad se desarrollará en el CPC Barrio Del Trabajo, ubicado en Alberti 176, y Las Perlas.

Cuáles son los requisitos para castrar a perros y gatos

Desde el área de Zoonosis recordaron que las personas interesadas en acceder a las castraciones gratuitas deberán cumplir con una serie de condiciones para garantizar la seguridad de los animales, sus propietarios y los profesionales intervinientes.

Entre los requisitos generales, se establece que los responsables de las mascotas deberán ser mayores de edad y concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) al espacio donde se realizará la correspondiente intervención quirúrgica.

En el caso de los perros, deberán ser trasladados con collar, correa y bozal, cuando resulte necesario. Por su parte, los gatos tendrán que permanecer dentro de una jaula de transporte, bolso o canil adecuado.

Asimismo, las autoridades municipales solicitaron que los responsables de los animales permanezcan en el establecimiento durante todo el procedimiento, hasta que finalice la cirugía y los profesionales realicen la entrega de la mascota a su propietario.

Atención veterinaria gratuita: días, horarios y prestaciones

Además de las intervenciones quirúrgicas, el Municipio de Cipolletti mantendrá durante diciembre el servicio de atención primaria veterinaria, destinado a brindar asistencia sanitaria y preventiva a los animales domésticos de los diferentes barrios de la ciudad.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran la vacunación antirrábica, la desparasitación y los tratamientos contra la sarna y las garrapatas. También se ofrecerá asistencia inicial para determinados cuadros clínicos que requieran la evaluación de un profesional.

Este último servicio está destinado a aquellos vecinos que, por alguna situación particular, no puedan concurrir a una veterinaria privada. La atención será por orden de llegada, los martes y jueves, de 12 a 16 horas, en el Estadio Municipal.