El Municipio inició los trabajos de mantenimiento integral del natatorio, uno de los espacios recreativos más elegidos por las familias durante los días de calor.

El Municipio comenzó con las tareas de refacciones sobre las piletas en Isla Jordán de cara a la temporada de verano.

Los primeros días de calor ya comenzaron a sentirse en Cipolletti y, con ellos, crece la expectativa por el inicio de una nueva temporada de verano, que tendrá al Natatorio Municipal de la Isla Jordán como protagonista.

El espacio recreativo se convirtió en una de las principales alternativas para cientos de familias cipoleñas que, durante los meses de altas temperaturas, buscan disfrutar de actividades al aire libre en un entorno seguro y acondicionado.

En ese contexto, esta semana comenzaron los trabajos de mantenimiento integral de las piletas , con el objetivo de acondicionar las instalaciones para su posterior llenado y la apertura al público durante el próximo mes de diciembre.

Las tareas son ejecutadas por la empresa Emacon Oil & Gas SRL, bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti, y contemplan diferentes etapas destinadas a mejorar las condiciones de la infraestructura existente.

Cómo son los trabajos en las piletas de la Isla Jordán

La intervención comenzó con un proceso de arenado de las superficies, una técnica que permite remover impurezas y restos de materiales adheridos, además de facilitar la detección de posibles deterioros estructurales en las piscinas municipales.

Este procedimiento resulta fundamental para preparar las superficies antes de avanzar con la colocación de nuevos materiales de recubrimiento, que permitirán mejorar las condiciones de las instalaciones de cara a la temporada de verano 2026/2027.

Una vez finalizada esta primera etapa, los operarios avanzarán con el sellado de grietas mediante la utilización de un sistema hidroexpansivo, especialmente diseñado para este tipo de estructuras que permanecen en contacto permanente con el agua.

Según detallaron desde el Municipio, este material contribuye a preservar la impermeabilidad de las piletas y brinda mayor durabilidad a las reparaciones frente a eventuales movimientos estructurales o la aparición de nuevas fisuras con el tiempo.

Como etapa final, se aplicará un revestimiento de esmalte poliuretánico de alta resistencia, similar al utilizado en embarcaciones, que permitirá mejorar la terminación superficial y proteger las instalaciones frente a la exposición a los rayos ultravioleta.

Además, este tratamiento facilitará las tareas de limpieza y mantenimiento durante los meses de funcionamiento del natatorio, al mismo tiempo que contribuirá a prolongar la vida útil de una infraestructura que recibe diariamente a numerosos vecinos.

Cuándo abre el Natatorio Municipal de Cipolletti

Desde el Municipio anticiparon que está previsto que el Natatorio Municipal de la Isla Jordán abra sus puertas durante diciembre, aunque todavía resta conocer la fecha oficial de inauguración de la temporada y los horarios de funcionamiento.

El predio cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, dos piletas destinadas a adultos y niños, sanitarios equipados con duchas y amplios sectores de descanso para quienes eligen pasar allí sus jornadas de verano.

Una de las principales características del complejo recreativo es que durante toda la temporada dispone de un servicio de guardavidas, destinado a garantizar condiciones de seguridad para los bañistas que concurren a disfrutar de las instalaciones.