En una nueva sesión ordinaria se aprobaron proyectos para barrios e instituciones de la ciudad y el pase a comisiones del Presupuesto 2027 y la tarifaria.

Los concejales de Cipolletti aprobaron este miércoles una serie de proyectos vinculados a obras y reconocimientos.

El Concejo Deliberante de Cipolletti llevó adelante este miércoles 25 de noviembre una nueva sesión ordinaria, en la que se aprobaron diferentes iniciativas vinculadas al desarrollo urbano , la infraestructura eléctrica, la educación y el reconocimiento de la identidad local.

Con la presencia de la totalidad de los ediles, durante la Sesión Ordinaria 1047 se aprobaron tres ordenanzas y una declaración de interés municipal, además del ingreso de importantes proyectos para su tratamiento legislativo.

Entre ellos, los concejales aprobaron por unanimidad el pase a comisiones del Presupuesto Municipal 2027 , la ordenanza tarifaria y nuevas modificaciones al Código de Planeamiento Territorial , que serán analizadas antes de su eventual aprobación.

De esta manera, se abrió una nueva instancia de trabajo legislativo sobre los proyectos que establecerán la distribución de los recursos municipales, las obligaciones tributarias de los contribuyentes y aspectos relacionados con el crecimiento urbano.

Una inversión millonaria para el barrio Las Magnolias

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la ratificación del convenio firmado entre la Municipalidad de Cipolletti y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro para ejecutar obras de infraestructura.

La iniciativa contempla la regularización de la red eléctrica y el alumbrado público del barrio Las Magnolias, una intervención que beneficiará directamente a 98 parcelas y demandará una inversión superior a los $391 millones.

Según lo establecido en el convenio, el Municipio afrontará el financiamiento de los trabajos mediante el pago de 12 cuotas mensuales, utilizando los recursos que percibe a través de los fondos de la coparticipación provincial.

La ejecución de esta obra permitirá mejorar las condiciones de acceso al suministro eléctrico, brindar mayor seguridad a las familias del sector y avanzar en la consolidación de los servicios básicos dentro del barrio cipoleño.

Estefania Petrella

Nuevos terrenos para el crecimiento de la Fundación Crear

En materia educativa, los concejales aprobaron la reasignación de terrenos destinados al proyecto de la Fundación Crear, a partir de la donación de dos parcelas por parte de la Provincia, mediante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Los terrenos están ubicados en el barrio Las Calandrias y permitirán que la institución disponga de un espacio adecuado para ampliar sus instalaciones, con el compromiso de construir un salón de usos múltiples y un comedor.

La Fundación tendrá un plazo de dos años desde la escrituración para concretar las construcciones. Además, una de las parcelas será destinada a la creación de un nuevo espacio verde de uso público para los vecinos.

La ordenanza también contempla la recuperación del terreno que anteriormente había sido otorgado a la institución en el barrio Las Viñas, con el objetivo de avanzar posteriormente con la venta de esa propiedad municipal.

Reconocimientos a la historia productiva y comercial de Cipolletti

Durante la sesión también se aprobó la imposición del nombre de José Schicchi a la calle rural identificada actualmente como 406-1, en homenaje a un inmigrante italiano que dedicó su vida a la actividad frutícola.

La propuesta contó con el acompañamiento de 100 vecinos y busca preservar la memoria de aquellas familias que, mediante el trabajo de la tierra, contribuyeron al desarrollo económico y a la construcción de la identidad productiva cipoleña.

Por último, el cuerpo legislativo declaró de Interés Municipal los 60 años de Selecciones Rosmary, el tradicional comercio fundado por María Ladavaz, dedicado históricamente a la indumentaria femenina y la alta costura en la ciudad.

El reconocimiento distingue seis décadas de trayectoria comercial, su permanencia a lo largo de distintas generaciones y el compromiso con la comunidad cipoleña, reflejado también en la participación del comercio en diferentes iniciativas de carácter solidario.