El albinegro empató en la ida y le alcanza con no perder para meterse en la final por el segundo ascenso.

Con la necesidad de ir a buscar el resultado, Sarmiento de la Banda intentó aprovechar los contraataques y Ramiro Véliz probó de media distancia a los cinco minutos, pero su remate se fue lejos. Al rato, Cipolletti respondió y contó con una acción clarísima para abrir el marcador: Acevedo y Obregón se juntaron, el 10 encontró a Lucero y el neuquino sacó un bombazo que atajó Mendonca .

Cuando apenas iban 11' del primer tiempo, el árbitro frenó el partido por incidentes y tres efectivos policiales irrumpieron en La Visera , aunque el juego se reanudó prácticamente de inmediato. Ya con el compromiso en marcha, el Albinegro se perdió otro gol increíble.

Peralta quedó mano a mano frente al arquero tras un pase fantástico de Almirón, quiso enganchar para superarlo en velocidad y el 1 lo atoró justo a tiempo . Apenas un minuto después, Obregón tiró un centro milimétrico a la cabeza de Acevedo , cuyo testazo impactó en la red, pero del lado que no suma. Clarísima. A esas alturas, el local merecía mejor suerte.

Los santiagueños reaccionaron con una volea de Perrone que fue muy bien contenida por Crespo, justo antes de que el juez Fernando Omar Marcos dispusiera una pausa para tomar agua: los 35 grados en la ciudad se hicieron sentir. Ya sobre la media hora de cotejo, Lucero realizó una media pirueta a modo de chilena que pasó apenas por al lado del palo.

Foto: Omar Novoa.

Los de Enríquez no aflojaron y siguieron sometiendo a Sarmiento, aunque sin estar del todo finos a la hora de la definición. La presión asfixiante en la salida rindió frutos y casi festejan: Mendonca le ahogó el grito a Acevedo y Obregón ejecutó un teledirigido desde 25 metros que besó el poste. Acevedo, en una de las últimas, fue otra vez protagonista: apareció casi en la línea, un envío aéreo no le quedó cómodo y erró su testazo.

Y de tanto empujar, hubo premio: Crespo sacó para Almirón en campo propio, el 8 llegó solo hasta la medialuna del área y disparó cruzado. Tras la atajada de Mendonca, que ya se erigía como figura, Peralta la mandó a guardar y sentenció el 1-0. Triunfo parcial merecidísimo y Cipo ponía un pie en la final de la Reválida.

Foto: Omar Novoa

¡ #Cipolletti SE PONE EN VENTAJA!



Nicolás Peralta abrió el arco para el Albinegro y se pone en ventaja frente a Sarmiento de La Banda en la vuelta de la semifinal de la Reválida del #FederalA



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Apenas arrancó el complemento, Sarmiento dejó muchos espacios atrás y el Albinegro los capitalizó de la mejor manera. A los dos minutos y medio del segundo tiempo, Gonzalo Lucero centró desde la derecha y Obregón, como un delantero más, mostró su faceta goleadora de cabeza para sellar el 2-0.

La previa de Cipo-Sarmiento de la Banda

Cipolletti afrontará este domingo, desde las 17, uno de los partidos más importantes de su temporada, pero la semifinal contra Sarmiento de La Banda tendrá un condimento que excede largamente lo futbolístico. En medio de un clima de tensión, con antecedentes de violencia en Santiago del Estero y nuevos incidentes registrados el viernes en la ciudad, el Albinegro recibirá al conjunto santiagueño en La Visera de Cemento, por la revancha de las semifinales de la Reválida del Federal A.

La serie quedó abierta después del empate sin goles en el encuentro de ida, aunque el equipo de Fabián Enríquez cuenta con una ventaja deportiva que le permitirá clasificarse con una victoria o incluso con otro empate. Sarmiento, dirigido por Julio Díaz, está obligado a ganar para seguir en carrera.

Después del primer partido hubo lanzamiento de proyectiles e intentos de agresión contra futbolistas de Cipo y el equipo arbitral. La tensión se trasladó luego a Cipolletti: el viernes, integrantes de la delegación visitante protagonizaron incidentes en las inmediaciones del hotel donde se alojan, con intervención policial, denuncias de agresiones y cuestionamientos por el uso de gas pimienta.

Con un importante operativo de seguridad y La Visera preparada para recibir a una multitud, el Albinegro buscará que la definición se resuelva dentro de la cancha y dar otro paso hacia el segundo ascenso.

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuén García; Marcos Pérez, Andrés Almirón, Brandon Obregón y Gonzalo Lucero; Federico Acevedo y Nicolás Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonca; Cristian Díaz, Maximiliano Núñez, Marcos Sánchez, Axel Ochoa; Maximiliano Sánchez Arriola, Luis Perrone, Nicolás Juárez; Matías Díaz Cantoni, Enzo Gutiérrez y Ramiro Véliz. DT: Julio Díaz.

Árbitro: Fernando Omar Marcos

Cancha: La Visera

Cambios: ST al inicio, Gaspar Triverio, Gerez y Saul Toloza por Díaz Cantoni, Véliz y Perrone (S); Yago Piro por González (C). ST 7 Sergio Ranquehue por Pérez (C)

Goles: PT 45+1 Peralta (C), ST 2' Obregón (C).