Lo más lindo que tiene Cipo, es su gente. Desde hace días, albinegros preparan las tribunas para disfrutar la instancia decisiva que enfrentará este domingo.

La previa con pinceles: los hinchas de Cipo pusieron a tono la Visera antes de la semifinal con Sarmiento de La Banda. Fotos: Antonio Spagnuolo.

Con los rodillos y pinceles todavía frescos y el empuje de la gente como bandera, La Visera de Cemento se prepara para un gran fin de semana. Este jueves, los hinchas llevó adelante trabajos de pintura en el estadio en el marco de una serie de obras que vienen impulsando para acondicionar distintos sectores del predio -entre ellos pisos de cemento debajo de las tribunas y tareas en los accesos- de cara al cruce del próximo domingo.

La iniciativa se da justo en la antesala de un partido determinante: el domingo 29 de noviembre desde las 17 horas, Cipolletti recibirá a Sarmiento de La Banda por la revancha de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A , con arbitraje de Fernando Marcos . Tras el 0-0 de la ida en Santiago del Estero, el conjunto rionegrino cuenta con ventaja deportiva y avanzará a la final si gana o si vuelve a empatar, mientras que el elenco santiagueño está obligado a imponerse para seguir en carrera.

El fin de semana, hinchas y vecinos realizaron tareas de mantenimiento de La Visera de Cemento y llevaron adelante distintas obras para mejorar las condiciones del estadio. Los trabajos incluyeron la construcción de pisos de cemento debajo de las tribunas y tareas sobre los accesos al predio, en una iniciativa impulsada por simpatizantes y colaboradores del club. En tanto, este jueves se convocaron alrededor de 50 personas para avanzar con los trabajos de pintura en la tribuna popular. Mirá las fotos:

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Antonio Spagnuolo

Fan fest albinegro: la propuesta para la previa de la semifinal ante Sarmiento de La Banda

La ilusión albinegra vuelve a copar las calles y los espacios verdes de la ciudad. Con el objetivo de sumar calor de tribuna y sentido de pertenencia en la antesala de un nuevo compromiso futbolístico, desde el Club Cipolletti lanzaron una invitación abierta a quienes quieran vivir una previa distinta.

La propuesta lleva el nombre de Fan Fest albinegro y tendrá como escenario el Parque Rosauer, donde los hinchas podrán acercarse entre las 11 y las 15 horas. El encuentro está pensado como un punto de reunión para toda la familia, con espacio para compartir, entrar en clima de partido y empezar a palpitar lo que ocurrirá desde las 17 horas, cuando el equipo salga a la cancha para disputar la revancha de la semifinal.

Antonio Spagnuolo

Como no podía faltar en una jornada bien futbolera, habrá choripanes para acompañar el mediodía y la tarde, en un clima de camaradería que buscará reunir tanto a los grupos familiares como a la hinchada.

Palcos exclusivos para un partido inédito

Desde el Club Cipolletti se lanzó la oportunidad de comprar una entrada para acceder a "palcos exclusivos". La experiencia incluye: lugar reservado con sillas disponibles. Además, incluye un aperitivo para la previa y una bebida durante los 90 minutos. Al finalizar el encuentro, podrás ingresar al campo de juego para tomarte una fotografía y llevarte un recuerdo único.

Los valores son por grupo de 3 y hasta 10 personas.

Sobre la venta de entradas

Valores de referencia vigentes (Reválida en La Visera)