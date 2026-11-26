Los 15 empleados de la sucursal local cobraron apenas el 50% de sus salarios. La empresa afronta una audiencia judicial clave para su futuro.

En Cipolletti, la oficina local de OCA solo funciona dos horas por día por una deuda salarial con los trabajadores.

La incertidumbre laboral de los trabajadores de OCA en todo el país también tiene su impacto en Cipolletti , donde los empleados de la sucursal local decidieron reducir considerablemente el horario de atención ante el incumplimiento salarial.

Con sueldos pagados en cuotas y deudas atrasadas , los trabajadores de la empresa de servicios postales atraviesan un complejo escenario, mientras la firma intenta renegociar sus millonarias obligaciones económicas en el marco de un concurso preventivo.

En Cipolletti, la medida de fuerza involucra a los 15 trabajadores de la sucursal ubicada sobre calle 25 de Mayo , quienes cuentan con el acompañamiento del Sindicato de Camioneros de Río Negro para sostener el reclamo.

Así lo confirmó a LM Cipolletti el secretario general del gremio, Gustavo Sol, quien dio cuenta de la situación que atraviesan los empleados, en medio de un conflicto salarial que se arrastra desde hace varios meses.

Estefania Petrella

OCA en Cipolletti: cuál es el nuevo horario de atención

Desde la oficina comercial cipoleña confirmaron que actualmente la atención al público se realiza únicamente de 9 a 11, una reducción considerable respecto del funcionamiento habitual de la sucursal, que extendía sus servicios hasta las 17.

La decisión se tomó luego de que los empleados percibieran solamente el 50% de sus salarios, sin certezas sobre cuándo podrán disponer de la totalidad de sus ingresos, en un contexto de reiterados incumplimientos por parte de la empresa.

La situación también genera consecuencias entre los usuarios del servicio de encomiendas, quienes manifiestan su malestar por las demoras y las dificultades para retirar o enviar productos, ante la reducción de la actividad comercial.

Según la información que recibieron los trabajadores, la empresa podría cancelar el porcentaje restante de los haberes adeudados el próximo lunes 30 de noviembre. Sin embargo, existe desconfianza respecto del cumplimiento de ese compromiso.

Preocupación por el aguinaldo y la llegada de las fiestas

La preocupación se profundiza ante la proximidad de diciembre, uno de los meses de mayor demanda para las empresas de logística y distribución de encomiendas, debido al incremento de las compras por las fiestas de fin de año.

A esto se suma la incertidumbre por el pago del medio aguinaldo, una obligación que deberá afrontar la compañía durante diciembre y que, debido a los antecedentes recientes, genera preocupación entre los empleados de la firma.

Una audiencia judicial clave para el futuro de OCA

En paralelo al conflicto salarial, este jueves 26 de noviembre, desde las 10, está prevista una audiencia informativa del concurso preventivo de acreedores, en la que la operadora postal deberá explicar los avances de las negociaciones.

La empresa solicitará una prórroga del período de exclusividad, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 3 de diciembre. La decisión quedará en manos de la jueza María Agustina Boyajian Rivas, a cargo del expediente.

Según publicó iProfesional, la compañía habría conseguido la conformidad de más de 100 acreedores. No obstante, necesita continuar reuniendo adhesiones para alcanzar las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras y avanzar con su propuesta.

Una deuda superior a los $100.000 millones

Al solicitar su concurso preventivo, en febrero de 2025, OCA declaró un pasivo superior a los $100.000 millones, del cual cerca del 80% correspondía a obligaciones fiscales, principalmente con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La compañía atribuyó sus dificultades financieras a la acumulación de deudas fiscales, el incremento de los costos operativos, la pérdida de clientes estratégicos y las demoras en los pagos correspondientes a servicios prestados.