El gremio Sitramuci aguarda una pronta reunión con el Ejecutivo municipal por la "dramática" situación que enfrentan los trabajadores por los bajos sueldos.

La conducción del gremio SITRAMUCI aguarda la convocatoria del Ejecutivo municipal a una reunión para abordar la dramática y desesperante situación que enfrentan los trabajadores que cobran salarios sumamente paupérrimos.

"Muchos trabajadores municipales están pasando hambre, muchos están muy endeudados para poder comer y alimentar a sus familias y hay desesperación", enfatizó el titular del gremio Sitramuci, Omar Meza , quien manifestó que su organización aguarda una pronta convocatoria del Ejecutivo municipal para abordar una realidad que ya presenta perfiles "dramáticos".

El dirigente indicó que su gremio procura abordar asuntos similares a los que plantearon al gobierno municipal e hicieron públicos las organizaciones sindicales Soyem, ATE y UPCN días atrás. En el documento que dio a conocer esa tríada gremial, se destaca la necesidad de una recomposición salarial, el pase a planta permanente de personal contratado y una recategorización general.

A estos puntos, en Sitramuci consideran que se debe agregar un cuarto, relativo a la elaboración del convenio colectivo de trabajo propio de los empleados municipales de Cipolletti. Hasta ahora, se ha concretado una única reunión por el tema y se esperan avances y progresos en la discusión.

El gremio SITRAMUCI mantiene un fluido y permanente contacto con los afiliados a la organización y con el conjunto de los trabajadores, en general, del Municipio. Ya se escuchan voces que plantean salir a la calle a reclamar.

Meza señaló que los afiliados a su gremio pertenecen mayoritariamente a las categorías más bajas del escalafón y, en consecuencia, se cuentan entre los trabajadores que perciben salarios más reducidos, dentro del conjunto del personal de la comuna. Entre otros, su organización representa a muchos empleados eventuales, o sea, aquellos que ni siquiera disponen de un contrato formal adecuado.

"Hay compañeros trabajadores que cobran 300.000, 400.000 o 500.000 pesos por mes", expresó y dijo que, con tales montos, no se puede pensar que un empleado municipal esté en condiciones de afrontar las necesidades básicas, las más elementales, de sus familias.

Gran preocupación en Sitramuci

El referente de Sitramuci manifestó que lo que cobran muchos laburantes municipales "es tan poco que apenas les alcanza para pagar el alquiler" y, en muchas ocasiones, ni siquiera eso. Por lo tanto, a los afectados no les queda otra alternativa que tener una segunda fuente laboral o concretar changas. Pero ni siquiera así logran, muchas veces, juntar ingresos suficientes para sostener sus hogares.

Precisó que hay casos de trabajadores que cobran montos muy acotados porque se les deducen, como corresponde, las cuotas alimentarias que tienen que pagar, cuando están separados de sus parejas, a los hijos que han tenido y deben asistir sin falta.

Otros empleados que están prácticamente "en la lona", como se diría, son aquellos que están endeudados por créditos que han debido sacar y cuya devolución, ahora, casi no les deja sumas disponibles ni para adquirir alimentos y poder comer. Así, el hambre asomo su rostro monstruoso en muchos hogares de municipales.

La situación es "desesperante"

"Hay muchos casos de trabadores a los que no les alcanza para pagar el alquiler de donde viven y es un drama, más si tienen chicos que alimentar. O sea, es una situación bastante desesperante", enfatizó Meza.

El gremialista reconoció que en el Municipio cipoleño se dan, cada tanto tiempo, aumentos en los sueldos, pero se trata de incrementos que no alcanzan a recuperar los atrasos de años que vienen acumulando las remuneraciones y, por eso, "los sueldos siguen siendo siempre muy bajos".

"La verdad es que los salarios se han quedado muy atrás y no pueden hacer frente a los niveles de inflación que marca el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", niveles que, además, distan de ser fieles a las subas, mucho mayores, de precios y servicios que se dan en forma concreta y que se observan en los supermercados y comercios y se aprecian en las facturas de las prestaciones básicas, como la luz, el gas y el agua.

Salir a reclamar a la calle

"Realmente, la situación es más que preocupante, es una situación alarmante", recalcó y afirmó que ya hay muchos trabajadores del Municipio que le están planteando al gremio que "se debe salir a la calle a reclamar", porque no se ve otra alternativa que la lucha para conseguir las mejoras que se buscan.

Agregó, por lo demás, que Sitramuci está haciendo todos los esfuerzos posibles por consolidar y ampliar los servicios de la proveeduría que ha organizado, ya que son cada vez más los trabajadores que requieren de una ayuda para poder subsistir. Lamentablemente, todo se hace poco, en el actual contexto económico y social "adverso para la clase trabajadora" de la Argentina.