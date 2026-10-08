Soyem, en alerta por el alto nivel de endeudamiento de los municipales

La dirigencia de Soyem se aplica con todas sus energías a ayudar a los municipales con bajos sueldos, muy endeudados y que casi no tienen ni para comer.

Gran parte de los trabajadores del Municipio no la están pasando bien en materia económica. Los municipales cobran bajos sueldos y deben endeudarse en forma cuantiosa para sobrevivir. Gremios como SOYEM los ayudan en cuanto pueden.

Preocupan muchísimo en el gremialismo de la comuna los altos niveles de endeudamiento de los trabajadores municipales, quienes, por los bajos salarios que perciben, se ven obligados a recurrir al crédito , el fiado y los préstamos para poder subsistir, con el riesgo permanente de caer en la morosidad y acumular deudas enormes por los exorbitantes intereses que les cobran.

En el Municipio, históricamente, los salarios del personal han sido muy bajos. Pero fue en la crisis de mediados de los años '90 y de comienzos de los años 2000, en que los sueldos cayeron mucho por los recortes que sufrieron. En aquel atribulado período, fue que el ex intendente Julio Arriaga declaró en emergencia económica al Municipio y los haberes del personal se vinieron abajo hasta ahora.

La sucesión de jefes comunales que vino después no levantó la emergencia. Alberto Weretilneck, Abel Baratti, Aníbal Tortoriello y Claudio Di Tella mantuvieron de algún modo la disposición y el actual intendente Rodrigo Buteler dictó, al principio de su gestión, su propia emergencia, que se prolongó por un tiempo.

Los bajos sueldos y el gran nivel de endeudamiento son realidades que enfrentan los trabajadores municipales en la actualidad. En el gremio SOYEM procuran ayudar a los afiliados y al conjunto de los trabajadores con diversas iniciativas.

Lo concreto es que los trabajadores nunca recuperaron lo perdido en tantos años, más de dos décadas seguidas, y por eso padecen hoy las consecuencias.

Marcelino Jara, referente de Soyem y de la entidad federativa Foyem, no se ha cansado de denunciar a través de los años la situación y en estos días se ha referido a los bajos salarios también el dirigente local del gremio, Matías Luna.

Municipales se endeuda para comer

Es que lo que está ocurriendo es que los municipales la están pasando cada vez peor, ya que, por lo poco que cobran, han caído en un drama de millones de argentinos. Se trata del empleo siempre mayor de los distintos mecanismos de acceso al crédito disponibles, como tarjetas, billeteras virtuales, fiado, prestamistas y, por supuesto, ayudas de familiares para poder comprar lo básico, los alimentos indispensables para la subsistencia.

Y para abonar también los servicios esenciales como el agua, la electricidad y el gas y, en numerosos casos, saldar las cuentas de los caros alquileres que hay en Cipolletti.

El resultado son el endeudamiento creciente y prácticamente inmanejable de las deudas y el riesgo de caer en mora, con todo lo que ello implica en materia de intereses muchas veces usurarios, punitivos y con persecuciones legales que igualmente se pueden experimentar. Y, de hecho, ya hay municipales que, fácticamente, están entre la espada y la pared. Siendo la disyuntiva de muchos muy clara: comer o pagar las deudas.

Así las cosas, en Soyem están alertando sobre las dramáticas consecuencias humanas, sociales, de salud y de alimentación que enfrentan muchos municipales. Sobrevivir con salarios muy por debajo de la canasta de la pobreza se torna cada vez más difícil en estas circunstancias.

Desayuno para los municipales

Por tal motivo, en el gremio siguen manteniendo formas de ayuda a sus los trabajadores, como el desayuno diario que se brinda a los laburantes del Municipio que lo necesiten, con un café y algunas galletitas y masas que les permitan afrontar mejor la jornada laboral.

También cuenta con un banco de alimentos destinado a sus afiliados, que obra como una suerte de despensa donde no faltan los fideos, el arroz, el aceite, la yerba mate y el azúcar, entre otros productos, que se fían a precios bajos para que no hayan laburantes que pasen hambre o caigan en la inanición total.

Hasta préstamos, por montos acotados, ha sabido brindar en algunas ocasiones el gremio Soyem, para colaborar con quienes la situación se presentaba muy desesperante.