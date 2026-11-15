Insólito: Entró a robar una bici al patio de una comisaría, pero lo descubrieron y quedó preso

Lo sorprendieron los policías que estaban de guardia por los ruidos que hacía el ladrón. Al advertir que había sido descubierto quiso escapar, pero ya era tarde.

El ladrón fue atrapado por personal de la Subcomisaría 79 cuando había entrado a robar una bici del patio de esa dependencia policial.

Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada del domingo en Cipolletti, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una bicicleta del interior del patio de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas . Al verse descubierto quiso escapar trepando una reja perimetral que protege el predio, ubicado en la esquina de las calles Manuel Estrada y Scalabrini Ortiz, donde se encuentra el tanque de agua que abastece al plan habitacional, lindante a una plazoleta con juegos infantiles.

Sin embargo no alcanzó a huir, dado que fue reducido por los efectivos de la misma dependencia. El operativo se produjo cuando personal policial que cumplía funciones de custodia escuchó ruidos provenientes del sector del patio. Al observar por una ventana, advirtió que un hombre intentaba llevarse una bicicleta tipo mountain bike. El rodado se encontraba en un sector de depósito y estaba asegurado con alambres que presentaban daños y roturas.

Al descubrir el intruso alertaron a los efectivos que se encontraban de guardia, quienes ingresaron al predio y dio la voz de alto. Pero el sospechoso no acató la orde intentó escapar trepando una reja perimetral, aunque fue rápidamente alcanzado y reducido por los uniformados.

Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron una tenaza con mango plástico que habría sido utilizada para cometer el hecho. Tanto la herramienta como la bicicleta fueron secuestradas como elementos de interés para la investigación.

Además, al consultar los sistemas informáticos, constataron que el hombre registraba un requerimiento judicial activo solicitado por la Fiscalía Nº 8. El sospechoso quedó formalmente aprehendido y se iniciaron actuaciones por tentativa de robo con escalamiento en grado de flagrancia, quedando a disposición de la Fiscalía de turno.

Otro quiso robar un estéreo de un auto secuestrado

Hace pocos días se conoció el caso de un sujeto que fue atrapado cuando intentaba robar el equipo de sonido de un Volkswagen Gol que había sido secuestrado por policías del Destacamento de Seguridad Vial de Barda del Medio. El rodado se encontraba estacionado en el predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 151, a metros del canal principal de riego que nace en el dique sobre el río Neuquén.

El incidente ocurrió el 18 de marzo de 2023, alrededor de las 7:20 de la madrugada. El sujeto había cortado el cerco perimetral del depósito, donde hay otras unidades sacadas de circulación por distintas faltas, y estaba en plena maniobra delictiva cuando fue descubiero.

El puesto de Seguridad Vial de Barda del Medio, donde atraparon a un ladrón que intentó robar un equipo de audio de un auto secuestrado. Google

El sujeto fue imputado por el delito de “robo en grado de tentativa”. El expediente reunió un cúmulo de pruebas que ponían al acusado como autor de los hechos. Se mencionó el testimonio de los policías que lo atraparon en plena maniobra delictiva. También fue considerada relevante la declaración de un efectivo del Gabinete de Criminalística, que constató la rotura del alambrado y los daños ocasionados en el vehículo, al igual que las personas que fueron testigos del procedimiento.

Semanas atrás se realizó una audiencia en la que el fiscal Leandro López y la defensora Oficial Silvana Ayenao le comunicaron a la jueza María Florencia Caruso Martín que habían consensuado cerrar la causa a través de un juicio abreviado, que requería la confesión del acusado.

El acuerdo establecía imponerle 15 días de prisión efectiva, dado que el sujeto contaba con antecedentes penales computables. Se estableció, en este sentido, que en abril de 2024 había sido condenado a 3 años de prisión efectiva por “robo con arma”, caso que había sido unificado por otros anteriores por encubrimiento, portación de arma de fuego y robo calificado por udo de arma.