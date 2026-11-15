Cómo es la obra vial más importante de Río Negro en medio siglo

Con una inversión superior a los $45.000 millones, los trabajos abarcan 180 kilómetros para conectar el Alto Valle con la Región Sur y finalizarán en 2027.

La provincia de Río Negro lleva adelante la repavimentación de 180 kilómetros en las rutas provinciales 6 y 8 , un proyecto que constituye la obra vial de mayor envergadura ejecutada en territorio rionegrino durante los últimos 50 años. Con un presupuesto que supera los $45.000 millones a valores de diciembre de 2024, el plan cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y tiene prevista su finalización para los primeros meses de 2027 .

Los trabajos forman parte del Plan Vial Provincial impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck y avanzan de manera simultánea en dos frentes. El objetivo central de la intervención es optimizar la circulación entre el Alto Valle y la Región Sur , facilitando tanto el traslado entre localidades como el transporte de la producción regional y el acceso a distintos destinos turísticos.

Con un recorrido total de 642 kilómetros, la Ruta Provincial 6 es la traza más extensa de la provincia. Su recuperación integral busca reforzar la seguridad vial y consolidar la integración territorial de las zonas vinculadas por este corredor. Si bien la colocación de nueva carpeta asfáltica representa la tarea principal, los equipos viales también culminan trabajos en los sectores bajos para elevar el nivel de la calzada y prevenir futuros anegamientos.

Niveles de avance e inversión por sección

De acuerdo con los datos oficiales difundidos este 15 de noviembre de 2026, la ejecución física de la obra muestra un progreso sostenido en ambos contratos. La Sección I registra actualmente un avance del 64%, mientras que la Sección II alcanza el 80 % de ejecución.

Durante el último mes, las tareas se concentraron en la pavimentación, la construcción de obras de drenaje en zonas inundables y la intervención de las colectoras en la localidad de El Cuy, manteniendo de forma permanente la señalización de los desvíos para ordenar el tránsito vehicular en la zona de obra.

Río Negro ejecuta la obra vial más importante de los últimos 50 años.

El detalle de la obra, tramo por tramo

La primera sección comprende un trayecto de 57 kilómetros sobre la Ruta Provincial 6, desde el empalme con la Ruta Nacional 22 hasta las proximidades de la intersección con la Ruta Provincial 68. En este sector, la empresa CN Sapag ejecutó la colocación de carpeta asfáltica junto con la conformación de terraplenes, subbases y bases granulares en los tramos donde se elevó la traza.

En paralelo, la contratista construyó alcantarillas y realizó la limpieza de cauces naturales para agilizar el escurrimiento del agua. También se avanzó en las bases sobre las cuales se asentarán las futuras banquinas pavimentadas.

Por su parte, el segundo tramo se extiende desde las cercanías del empalme con la Ruta Provincial 68 hasta el paraje La Esperanza, bajo la responsabilidad de la firma Centro Construcciones S.A. Allí, los operarios trabajaron sobre las colectoras de El Cuy, en el tramo urbano donde la Ruta 6 atraviesa la localidad.

En esta segunda sección continuaron además las tareas de colocación de alambrados y consolidación de banquinas a lo largo de la traza, sumado a la instalación de gaviones —estructuras de piedra contenida en mallas metálicas— diseñados para proteger las alcantarillas frente a la erosión del agua.