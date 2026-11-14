Cerró la planta de firma multinacional en el Alto Valle: despidos y un forzado volver a empezar

La drástica medida fue confirmada a LM Cipolletti por fuentes del municipio rionegrino en donde funcionaba. El predio tenía una larga historia de actividad industrial.

Se veía venir. La empresa Durlock cerró definitivamente su planta de procesamiento de yeso en General Roca , en la que actualmente se desempeñaban 12 trabajadores. La drástica medida fue confirmada por fuentes municipales a LM Cipolletti y, por lo pronto, marca el fin de una actividad industrial con más de un siglo de trayectoria en el emblemático predio de la zona de Stefenelli que perteneció históricamente a Yesera Corral .

La decisión fue ejecutada por ETEX , el grupo internacional de origen belga propietario de la marca en Argentina desde 1989. Según trascendió, la firma fundamentó el cese de actividades en la fuerte caída de las ventas y en las nuevas dinámicas del mercado de la construcción, que modificaron las necesidades de comercialización del material.

La empresa venía con problemas y despidos y así se llegó al doloroso final. En las últimas horas, el movimiento de camiones retirando los últimos remanentes de producción de los galpones fue un claro indicio del cierre operativo de las instalaciones. La confirmación llegó por parte de la vocera del Municipio local a este medio.

Más de un siglo de historia industrial

La clausura de la planta representa un golpe simbólico para la identidad productiva de la ciudad, ya que la actividad de ese predio antecede por décadas a la llegada de la multinacional.

Compañía Corral, una firma dedicada a la explotación y producción de yeso, comenzó su trayectoria en 1905. A pesar de la desvinculación del personal y el vaciamiento de los depósitos, fuentes vinculadas al sector industrial señalaron que aún existe un margen para el retorno de la actividad en un futuro... Por lo pronto, 12 trabajadores ya buscan nuevos horizontes en un forzado volver a empezar...