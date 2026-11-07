Cerrará una oficina del Registro Automotor en Cipolletti: qué pasará con los trámites

El Gobierno Nacional dispuso la medida en el marco de una reorganización que alcanza a 72 dependencias del país.

El Gobierno Nacional dispuso el cierre de una oficina del Registro Automotor en Cipolletti , como parte de una reorganización administrativa que alcanzará a 72 dependencias distribuidas en distintas provincias argentinas. La medida establece un plazo máximo de 60 días hábiles para completar el procedimiento.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026, firmada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La resolución establece que los legajos correspondientes a los vehículos y bienes registrados en las dependencias alcanzadas deberán trasladarse a otras oficinas que permanecerán operativas.

El Gobierno dispuso el cierre de 72 registros del automotor en un plazo de 60 días hábiles. (Foto: Infobae).

Qué oficina del Registro Automotor cerrará en Cipolletti

La dependencia incluida en la resolución nacional corresponde al Registro Seccional de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial y de Créditos Prendarios de Cipolletti, cuya actividad está vinculada con la inscripción y administración registral de estos bienes.

Su incorporación al listado nacional implica que deberá cesar sus actividades dentro del período establecido por el Ministerio de Justicia. La medida no identifica a otros registros de automotores de Cipolletti entre las dependencias alcanzadas por este cierre.

De acuerdo con la normativa, será la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) la encargada de organizar el proceso de clausura y redistribución de los expedientes.

El organismo deberá determinar qué oficina recibirá los legajos, coordinar el traslado de la documentación y realizar las modificaciones administrativas e informáticas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios registrales que actualmente se prestan.

Cuándo cerrará la oficina de Cipolletti

Uno de los aspectos centrales de la resolución es el plazo establecido para concretar los cierres. El Gobierno Nacional dispuso un período improrrogable de 60 días hábiles, que comenzó a regir con la publicación de la normativa.

Sin embargo, la disposición no fija una fecha específica para cada dependencia. Esto significa que el cierre de la oficina cipoleña deberá concretarse dentro del plazo general, aunque todavía resta conocer el cronograma de implementación.

Tampoco se confirmó si los trámites actualmente radicados en Cipolletti serán derivados a otra dependencia de la misma ciudad o a una localidad cercana. Esa definición quedará bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales del sistema registral.

El Gobierno Nacional cerrará 72 registros en todo el país

La decisión forma parte de una reorganización más amplia del sistema registral argentino. Según la resolución, 67 oficinas serán suprimidas, mientras que otras cinco deberán completar el cierre que había sido dispuesto durante 2025.

Las dependencias alcanzadas se encuentran distribuidas en distintas jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En Río Negro, la única dependencia mencionada en la nómina proporcionada es la correspondiente a Cipolletti. Por otra parte, los anexos oficiales de la resolución no incluyen oficinas ubicadas en la provincia de Neuquén.

La mayor parte de los registros alcanzados está vinculada con maquinaria y créditos prendarios, aunque también aparecen dependencias dedicadas a automotores y motovehículos. Cada una deberá atravesar el correspondiente procedimiento administrativo de cierre.

Qué pasará con los trámites del Registro Automotor

La normativa contempla que las oficinas que continúen funcionando puedan ampliar sus competencias para absorber las actividades de aquellas que desaparezcan. De esta manera, un registro podrá incorporar nuevas funciones mediante una disposición de la DNRPA.

Entre las competencias que podrán sumarse aparecen la inscripción de automotores, motocicletas, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de las prendas constituidas sobre bienes muebles no registrables, según las necesidades de reorganización del sistema.

Los encargados titulares de los registros que reciban nuevas funciones conservarán sus cargos. Sus designaciones se extenderán a las nuevas denominaciones que surjan de la unificación de oficinas y de la ampliación de competencias administrativas.