El clima dará una sorpresa este fin de semana en Cipolletti: qué pasará con la temperatura

La AIC anticipó una jornada soleada y agradable para este sábado, pero el pronóstico prevé un marcado contraste térmico durante el fin de semana.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) anticipó un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas en Cipolletti y el Alto Valle.

Según el pronóstico del organismo, el sábado estará marcado por la estabilidad del tiempo, con una temperatura máxima de 24°C durante el día. Sin embargo, hacia la noche se registrará un importante descenso térmico, con una mínima prevista de 6°C .

Las condiciones meteorológicas acompañarán durante gran parte de la jornada, con ausencia de nubosidad significativa y vientos de intensidad leve. El panorama será favorable para quienes tengan previsto realizar actividades recreativas, deportivas o encuentros al aire libre durante el primer día del fin de semana.

Estefania Petrella

Sábado soleado y con poco viento en Cipolletti

De acuerdo con la información difundida por la AIC, el sábado 7 de noviembre comenzará con cielo despejado y se mantendrá de la misma manera durante el resto del día.

En cuanto al viento, el organismo anticipó una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 16 km/h. La dirección predominante será del noroeste, sin que se esperen intensidades importantes durante las horas diurnas.

La combinación de sol, temperaturas templadas y viento leve permitirá disfrutar de una jornada primaveral en la ciudad. No obstante, la amplitud térmica será uno de los aspectos más destacados del pronóstico para este sábado.

Durante la noche, el viento soplará desde el sudoeste a una velocidad aproximada de 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h.

Este marcado descenso de temperatura será importante para quienes tengan previsto permanecer fuera de sus hogares durante la noche o la madrugada. Aunque las condiciones serán estables, se recomienda contar con abrigo para las actividades nocturnas.

Domingo con más calor: la máxima llegará a los 30°C

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas también anticipa un importante incremento de las temperaturas para el domingo 8 de noviembre. La jornada estará caracterizada por el cielo despejado y una máxima que alcanzará los 30°C.

De esta manera, el segundo día del fin de semana será considerablemente más caluroso que el sábado, con una diferencia de seis grados en las temperaturas máximas. El ascenso térmico estará acompañado por un incremento en la intensidad del viento.

Para el domingo, la AIC prevé vientos del noreste a una velocidad de 18 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h durante el día. Estas condiciones permitirán mantener un escenario mayormente estable en toda la región.

Sin embargo, durante la noche se espera un aumento de las ráfagas, que podrían alcanzar los 41 kilómetros por hora. La temperatura descenderá hasta los 9°C y el cielo continuará despejado, según las previsiones del organismo.