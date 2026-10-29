¿Verano anticipado?: Mirá cómo va a estar el último finde de octubre

El Alto Valle despide octubre con temperaturas cálidas pero la inestabilidad del sábado pone en riesgo la confirmación de la primavera. Conocé el pronóstico día por día.

Por el fin de semana largo de cuatro días, en Cipolletti hay servicios que no funcionarán con normalidad.

Cipolletti despide octubre con un anticipo de verano : el viernes se perfila caluroso, con máximas cercanas a los 30 grados, y el fin de semana llegará con cambios . El sábado traerá aire inestable y posibilidad de tormentas eléctricas, mientras que el domingo bajará la temperatura y el viento soplará con fuerza del sudoeste. Así lo indican los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) para la ciudad. A continuación, cómo estará el tiempo en Cipolletti día por día:

Para el viernes 30 de octubre el SMN anticipa una jornada parcialmente nublada, sin lluvias durante el día y con una temperatura que oscilará entre los 25 y los 30 grados. La mañana arrancará con viento del norte de entre 23 y 31 km/h, que luego rotará al sur y se calmará por la tarde. La AIC, en tanto, marca una máxima de 29 °C y una mínima de 11 °C, con condiciones algo inestables hacia el final del día. Hacia la noche, el SMN estima una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento.

El sábado 31 de octubre será una jornada para seguir de cerca porque la AIC prevé viento del norte, aire inestable y formación de tormentas eléctricas , con máxima de 28 °C y mínima de 8 °C. Otros modelos coinciden en el calor y la inestabilidad: Meteored proyecta una máxima de 30 °C, 60% de probabilidad de chubascos tormentosos y viento del noroeste de entre 15 y 42 km/h. Con este escenario, no se descarta que las tormentas vengan acompañadas de ráfagas y granizo , como ya había anticipado la AIC en su pronóstico extendido semanal.

El mes de noviembre comienza con una jornada que tendrá una baja en su temperatura y un incremento en la intensidad del viento. En este sentido, se agrega el detalle de que las velocidad estarán entre los29 y 58 km/h. La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas proyecta para la semana próxima aire más templado y vientos del oeste.

Las recomendaciones para evitar problemas durante la lluvia

Ante las condiciones meteorológicas, la Dirección de Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para los vecinos:

Retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Revisar el estado de los techos, las bajadas de agua y los desagües cercanos.

Desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a la humedad o al ingreso de agua.

Circular con precaución en bicicleta o moto, especialmente al doblar en las esquinas, donde puede disminuir la adherencia.

También solicitaron evitar sacar los residuos domiciliarios durante el operativo y no arrojar basura en la vía pública, para impedir que se obstruya el sistema de escurrimiento.

Además, recomendaron estacionar los vehículos a una distancia adecuada de los cordones cuneta para permitir que el agua circule.

Dónde pedir asistencia en Cipolletti

Ante una emergencia o la necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas, o con el 147.