Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Cipolletti: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El SMN emitió una alerta por lluvias y tormentas en la región. Tras las primeras gotas de este lunes, la inestabilidad se extenderá hasta el viernes.

La mañana del lunes 19 de octubre comenzó con precipitaciones en Cipolletti . Pasadas las 7:40 , las primeras gotas se hicieron presentes en la ciudad en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región del Alto Valle . Este primer aviso por lluvias rige desde la mañana de este lunes y se extenderá hasta la madrugada del martes, con un acumulado previsto de entre 10 y 20 milímetros .

Luego de una breve pausa de pocas horas, a media mañana del martes 20 de octubre comenzará a regir una segunda alerta amarilla del SMN , esta vez por tormentas que podrían ser localmente fuertes. El organismo oficial advierte sobre la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y un registro adicional de 20 mm de agua. Se prevé que la inestabilidad generalizada se mantenga en la región hasta el viernes 23 de octubre .

Ante este panorama meteorológico, los organismos de Protección Civil solicitaron extrema precaución a los vecinos a la hora de circular. Recordaron que la distancia de frenado aumenta sobre el asfalto mojado y que la visibilidad se reduce considerablemente. Asimismo, instaron a transitar con cuidado en las calles de tierra y estar atentos a los baches en las arterias pavimentadas.

El reporte de la AIC para el inicio de la semana

En consonancia con los avisos oficiales, el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) detalla para este lunes 19 de octubre la presencia de lluvias débiles y dispersas. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, con vientos del noreste a 29 km/h y ráfagas de 39 km/h. En horas de la noche, la temperatura descenderá a los 7 °C, mientras que las ráfagas del noreste llegarán a los 43 km/h.

Las lluvias no paran en la ciudad y en los barrios de Cipolletti continúan las complicaciones para transitar. Estefania Petrella

Para el martes 20 de octubre, la AIC prevé que continúen las lluvias débiles durante la jornada y se mantenga el ambiente inestable hacia la noche. El termómetro marcará una máxima de 19 °C y una mínima de 7 °C, acompañadas por vientos con ráfagas de hasta 29 km/h.

Tormentas eléctricas, chaparrones y paulatino descenso térmico

El momento de mayor inestabilidad según la AIC llegará el miércoles 21 de octubre, día en el que se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones sobre Cipolletti. Durante el día se registrará una máxima de 19 °C con vientos del este a 20 km/h. Por la noche continuarán los chaparrones aislados, con ráfagas del sudeste que alcanzarán los 49 km/h y una mínima de 6 °C.

El tiempo lluvioso persistirá durante el jueves 22 de octubre con más chaparrones y un marcado descenso de la temperatura, con una máxima estimada de solo 15 °C. Los vientos soplarán del este a 38 km/h con ráfagas de 46 km/h. Durante la noche, el termómetro caerá hasta los 3 °C con condiciones inestables.

El tiempo hacia el fin de semana

El cese de las precipitaciones comenzará a notarse hacia el viernes 23 de octubre, jornada para la cual la AIC pronostica cielo totalmente cubierto durante todo el día pero sin lluvias registradas en el parte. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 17 °C y una mínima de 7 °C, con ráfagas del este de 25 km/h.

Por último, el sábado 24 de octubre se mantendrá el cielo cubierto durante la jornada con una máxima de 19 °C y vientos muy leves del sur a 3 km/h. Hacia la noche, el pronóstico indica un leve retorno de la inestabilidad, con una mínima de 4 °C y ráfagas de hasta 15 km/h.