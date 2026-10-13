Descarriló el Tren Patagónico por las intensas lluvias en Río Negro y debieron trasladar a los pasajeros

Ocurrió en la madrugada de este martes, el temporal provocó un socavón que dejó la máquina suspendida sobre las vías.

Las intensas lluvias que afectaron a la Región Sur de Río Negro provocaron un grave incidente ferroviario durante la madrugada de este martes. Una locomotora del Tren Patagónico descarriló luego de que cediera parte del terraplén sobre el que se encontraban las vías.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada , en el tramo ferroviario comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos , cuando la formación realizaba el servicio Viedma–Bariloche. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según la información preliminar, las precipitaciones provocaron un socavón debajo de las vías , que dejó parte de la estructura ferroviaria sin el apoyo necesario. Como consecuencia, la locomotora principal quedó parcialmente suspendida, lo que impidió continuar el viaje.

La situación obligó a desplegar un operativo de emergencia para garantizar la seguridad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios. En el lugar intervinieron Bomberos de Sierra Colorada, efectivos policiales y personal de salud, además de operarios de la empresa.

Las lluvias provocaron un socavón debajo de las vías del Tren Patagónico

El incidente se produjo en medio de las adversas condiciones meteorológicas que afectaron a distintos sectores de la Región Sur. La acumulación de agua provocó la erosión del terreno y comprometió la estabilidad del terraplén ferroviario.

De acuerdo con los primeros datos, el agua socavó parte de la estructura que sostiene las vías. Esta situación generó un hundimiento del terreno y dejó a la locomotora principal en una posición comprometida.

La máquina quedó parcialmente suspendida sobre las vías, mientras que los vagones destinados al transporte de pasajeros permanecieron sobre los rieles. Esta circunstancia permitió realizar maniobras para retirar el resto de la formación del sector afectado.

El episodio generó preocupación por las condiciones de seguridad del recorrido, especialmente ante las precipitaciones y el deterioro del terreno. Por ese motivo, se resolvió interrumpir el servicio y organizar el traslado de los pasajeros.

Cómo fue el operativo para trasladar a los pasajeros hasta Los Menucos

Tras constatar los daños ocasionados por el descarrilamiento, el personal ferroviario comenzó a trabajar para separar la locomotora principal del resto de la formación y permitir su desplazamiento hacia una zona segura.

Para concretar la maniobra, los operarios utilizaron una segunda locomotora, con la que lograron retroceder junto a los vagones de pasajeros hasta la localidad de Los Menucos, sin que se registraran personas lesionadas.

La intervención permitió retirar a los pasajeros del sector donde se había producido el hundimiento del terraplén. Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para colaborar con las tareas de seguridad.

Desde Tren Patagónico S.A. confirmaron que se encuentran coordinando los medios de transporte necesarios para garantizar la continuidad del traslado de los usuarios afectados mediante colectivos, ante la imposibilidad de completar el recorrido ferroviario.

El comunicado oficial de Tren Patagónico tras el descarrilamiento

A través de un comunicado oficial difundido durante la mañana de este martes, Tren Patagónico S.A. confirmó el descarrilamiento de la locomotora principal y atribuyó el incidente a las condiciones meteorológicas registradas durante la madrugada.

"Tren Patagónico S.A. informa que, alrededor de las 2:20, las adversas condiciones meteorológicas y las intensas lluvias registradas en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio Viedma–Bariloche", indicó la compañía.

En el mismo comunicado, la empresa explicó que la situación obligó a modificar el recorrido previsto para evitar mayores riesgos y garantizar la integridad de quienes viajaban a bordo de la formación ferroviaria.

"Ante esta situación, y debido a la imposibilidad de continuar la marcha en condiciones seguras, se dispuso el regreso de la formación a Los Menucos. Se informa que no hay personas heridas y que se está priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del personal", señalaron.

La compañía también confirmó que trabaja en la organización de un operativo de transporte alternativo para permitir que los pasajeros puedan continuar con sus respectivos viajes, luego de la interrupción del servicio.

"Asimismo, se están coordinando los medios de transporte necesarios para trasladar a los pasajeros en colectivos", precisaron desde la empresa ferroviaria, sin brindar mayores detalles sobre los horarios previstos para completar los traslados.

Finalmente, Tren Patagónico aseguró que continuará informando sobre las novedades y las decisiones que se adopten en relación con el incidente y sus consecuencias sobre la circulación ferroviaria en la Región Sur.