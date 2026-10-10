Camino a Villa Regina, una locomotora ardió en llamas a metros de la ruta 22

El siniestro ocurrió mientras la formación circulaba por Chelforó. Los maquinistas intentaron sofocar las llamas, pero debieron pedir ayuda a los bomberos.

La locomotora que se dirigía hacia Villa Regina, se incendió a la altura de Chelforó a metros de la ruta 22.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este viernes por la tarde en una locomotora que circulaba por las vías ferroviarias cercanas a la Ruta Nacional 22 , en Río Negro. El siniestro provocó momentos de tensión, un amplio operativo de emergencia y demoras para los automovilistas que transitaban por el sector.

El episodio ocurrió pasadas las 19:30, a la altura del kilómetro 1069 de la Ruta 22 , en cercanías de Chelforó , después de Chimpay. Las llamas afectaron una locomotora perteneciente a la empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. , que se desplazaba en dirección a Villa Regina.

Según confirmaron las autoridades intervinientes a LM Cipolletti , el fuego comenzó en el interior de la maquinaria y avanzó hacia una zona especialmente peligrosa: el depósito de combustible. La situación obligó a solicitar asistencia inmediata.

La emergencia movilizó a efectivos de la Policía de Río Negro, personal de la Comisaría 37 de Chimpay, agentes del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Chimpay, que trabajaron para controlar las llamas.

Cómo comenzó el incendio en la locomotora

De acuerdo con la información recabada, la formación ferroviaria avanzaba con normalidad cuando los maquinistas advirtieron una pequeña llama en el interior de la locomotora. Ante esa situación, intentaron sofocar el fuego utilizando los matafuegos disponibles.

En un primer momento, los trabajadores consiguieron controlar el foco ígneo. Sin embargo, minutos después, las llamas volvieron a propagarse y alcanzaron el sector del depósito de combustible, lo que incrementó considerablemente el riesgo de la emergencia.

Frente a la imposibilidad de contener el avance del incendio con los elementos disponibles, los responsables de la formación solicitaron la intervención de los bomberos. La prioridad fue evitar que el fuego alcanzara otros sectores del tren.

Los equipos de emergencia también debieron prestar especial atención a las pasturas ubicadas en las inmediaciones de las vías, debido al peligro de propagación hacia la vegetación y otros sectores cercanos a la traza ferroviaria.

Largas filas de vehículos detenidos y momentos de tensión sobre la ruta 22.

Cortaron la Ruta 22 y hubo importantes demoras

Aunque el incendio no se produjo directamente sobre la calzada, las autoridades dispusieron la interrupción preventiva del tránsito sobre la Ruta Nacional 22 mientras se desarrollaban las tareas de emergencia en las inmediaciones del tendido ferroviario.

La medida respondió al despliegue de autobombas, móviles policiales y personal de asistencia, además de la presencia de una importante columna de humo que podía comprometer la visibilidad de los conductores.

La situación sorprendió a numerosos automovilistas que circulaban entre el Valle Medio y el Alto Valle. Algunos conductores observaron el operativo desde la ruta y desconocían inicialmente qué había provocado semejante movilización de los servicios de emergencia.

"En un momento pensamos que había sido un choque, pero luego comprobamos al pasar que era una locomotora prendida fuego", relató a LM Cipolletti un automovilista que viajaba desde Viedma hacia el Alto Valle.

Qué pasó con los trabajadores del tren

Pese a la magnitud del incendio y al riesgo generado por la cercanía del combustible, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido durante la tarde del viernes.

La intervención de los bomberos estuvo concentrada en controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia otros sectores de la formación. Mientras tanto, los efectivos policiales colaboraron con las tareas preventivas y el ordenamiento vehicular.