Importantes demoras de tránsito y fuego en un tramo de la Ruta 22: ¿qué pasó?

Una fila de 3 kilómetros de autos detenidos fue la inquietante postal de este viernes por la tarde en la zona de Chimpay. ¿Qué pasó?

Un momento de tensión e intensas demoras en el tránsito se vivieron este viernes por la tarde en la Ruta Nacional 22 , pasadas las inmediaciones de la localidad rionegrina de Chimpay a raíz de un voraz incendio "desatado en la locomotora de una formación ferroviaria ", informaron las autoridades intervinientes a LM Cipolletti .

El incidente movilizó a Bomberos Voluntarios de Chimpay y a efectivos de la Policía de Río Negro, quienes acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas en la maquinaria y evitar que el fuego se propagara al resto de la carga o a las pasturas linderas a la traza vial.

Debido a la densidad del humo generado por la combustión y al despliegue de los equipos de emergencia sobre las vías e inmediaciones, las autoridades debieron intervenir en la circulación vehicular .

"En un momento pensamos que había sido un choque pero luego comprobamos al pasar que era una locomotora prendida fuego", confió a este medio un automovilista que se trasladaba de Viedma al Alto Valle. En el lugar se montó un amplio despliegue y tanto de Bomberos como de la comisaría 37 coincidieron en brindar escuetamente a este medio la misma versión de los hechos.

Tránsito lento

El tránsito sobre la Ruta 22 registró importantes retenciones y marcha lenta durante varias horas, obligando al personal de Seguridad Vial a realizar tareas en la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, registrándose únicamente daños materiales en la unidad tractora. Se investigan las causas mecánicas o eléctricas que habrían dado origen al foco ígneo en la unidad. La circulación en el sector comenzó a regularizarse de manera gradual al término de los trabajos de enfriamiento.